マイクロ波化学　大幅に5日ぶり反発、ラボスケールでマイクロ波用いた鉄鉱石から鉄への還元に成功／新興市場スナップショット

*14:48JST <9227> マイクロ波化学 1251 +47



大幅に5日ぶり反発。ラボ（研究室）スケールでマイクロ波を用いた鉄鉱石から鉄への還元に成功したと発表している。今後、技術の確立を進めて事業パートナーを募る。鉄鉱石や還元剤として用いられる石炭はマイクロ波を吸収しやすく、マイクロ波で直接加熱することで消費エネルギーやCO2排出量を減少させることが可能。今回の技術は水素やバイオマスなどを用いた還元にも適用できるという。《ST》