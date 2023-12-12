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ニードルズのステュディオス ウィメンズ限定トラックパンツ、グレーカラーのベロア素材で

2023年12月12日 11:10

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記事提供元：ファッションプレス

　ニードルズ(NEEDLES)のトラックパンツに、ステュディオス ウィメンズ(STUDIOUS WOMENS)の限定モデルが登場。2023年12月8日(金)より、ステュディオス ウィメンズ 表参道店ほかにて発売される。

コーディネート取り入れやすい限定トラックパンツ
　ステュディオス ウィメンズ限定のトラックパンツでは、2型を用意。初となるベロア素材を採用したトラックパンツは、グレーを基調に仕上げた。

　また、ポリエステルジャージー素材を用いた定番のトラックパンツは、コーディネートに取り入れやすいベーシックカラー、ライトグレー×ホワイト、ネイビー、ブラウンの3色を取り揃える。

詳細
　ニードルズ限定トラックパンツ
発売日：2023年12月8日(金)21:00
取扱店舗：ステュディオス ウィメンズ 表参道店渋谷店ウィメンズ 新宿店ウィメンズ ルクア大阪店ウィメンズ なんばパークス店ウィメンズ 心斎橋店
展開アイテム：
・Ex. Track Pant-C/PE Velour 26,400円
カラー：グレー
サイズ：XS / S
・Ex. Track Pant STRAIGHT 23,100円
カラー：ライトグレー×ホワイト、ネイビー、ブラウン
サイズ：XS / S

【問い合わせ先】
ステュディオス カスタマーサポート
TEL：03-6712-5980

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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