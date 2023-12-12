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12/12の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:26JST 12/12
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（32791.80、+483.94）
・NYダウは上昇（36404.93、+157.06）
・ナスダック総合指数は上昇（14432.49、+28.51）
・1ドル＝146.10-20円
・シカゴ日経先物は上昇（33045、大阪比+325）
・SOX指数は上昇（3902.38、+128.21）
・米原油先物は上昇（71.32、+0.09）
・米国のインフレ沈静化観測
弱気材料
・VIX指数は上昇（12.63、+0.28）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷
留意事項
・国内企業物価指数（11月）
・日銀営業毎旬報告（12月10日現在）
・アウトルックコンサルティングとブルーイノベーションの2社が新規上場
・英失業率（11月）
・独ZEW期待指数（12月）
・印鉱工業生産（10月）
・印消費者物価指数（11月）
・ブラジル拡大消費者物価指数（IPCA）（11月）
・米消費者物価コア指数（11月）
・米財政収支（11月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）（13日まで）
・米30年物国債入札
・UAE国連気候変動枠組み条約第28回締約国会議（COP28）最終日《ST》
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