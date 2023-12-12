12/12の強弱材料

*08:26JST 12/12

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（32791.80、+483.94）

・NYダウは上昇（36404.93、+157.06）

・ナスダック総合指数は上昇（14432.49、+28.51）

・1ドル＝146.10-20円

・シカゴ日経先物は上昇（33045、大阪比+325）

・SOX指数は上昇（3902.38、+128.21）

・米原油先物は上昇（71.32、+0.09）

・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料

・VIX指数は上昇（12.63、+0.28）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・内閣支持率低迷

留意事項

・国内企業物価指数（11月）

・日銀営業毎旬報告（12月10日現在）

・アウトルックコンサルティングとブルーイノベーションの2社が新規上場

・英失業率（11月）

・独ZEW期待指数（12月）

・印鉱工業生産（10月）

・印消費者物価指数（11月）

・ブラジル拡大消費者物価指数（IPCA）（11月）

・米消費者物価コア指数（11月）

・米財政収支（11月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）（13日まで）

・米30年物国債入札

・UAE国連気候変動枠組み条約第28回締約国会議（COP28）最終日《ST》