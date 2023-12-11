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アルトナー 大幅反発、業績上方修正や増配を発表
記事提供元：フィスコ
*11:29JST アルトナー---大幅反発、業績上方修正や増配を発表
アルトナー＜2163＞は大幅反発。先週末に第3四半期決算を発表、累計営業利益は11.7億円で前年同期比25.0％増となり、通期予想は従来の13.3億円から15.3億円、前期比27.8％増に上方修正している。技術者単価の上昇や新卒技術者の前倒し配属の影響などが上振れ要因、今後も、来期に向けて引き続き技術者要請が高まっていくと想定しているようだ。また、年鑑配当金も従来計画の69.5円から75円に引き上げ、前期比では15円の増配となる。《ST》
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