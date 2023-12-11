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カラダノート 大幅に続伸、24年7月期第1四半期の営業損益が黒字転換、家族サポートの契約者数が伸長／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:43JST <4014> カラダノート 594 +11
大幅に続伸。24年7月期第1四半期（23年8-10月）の営業損益を0.05億円の黒字（前年同期実績0.53億円の赤字）と発表している。家族サポート事業の累計契約者数が9500人を超えるまでに伸長した。また、フロー型ビジネスのライフイベントマーケティングで大手企業向けのPoC案件の新規受注・完了に加え、ヘアケア・衛生用品関連商材への送客が堅調に推移し、黒字転換に寄与した。通期予想は0.50億円の黒字で据え置いた。《ST》
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