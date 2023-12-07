*10:41JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ラクオリア、アインHDなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [12月7日 10:33 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4579＞ ラクオリア 1863300 100615.52 308.17% 0.0987%

＜2633＞ NFS＆P500 1317530 56792.649 211.91% -0.008%

＜1478＞ iS高配当 86942 65352.011 150.49% -0.0046%

＜9627＞ アインHD 1034700 1384762.42 141.28% 0.074%

＜5838＞ 楽天銀行 4426700 2961443.48 139.51% -0.0759%

＜2525＞ NZAM225 11936 113440.576 135.88% -0.0079%

＜1487＞ 上米債HE 37199 125312.423 133.07% 0.0029%

＜1330＞ 上場225 38875 436182.468 108.6% -0.0129%

＜2625＞ iFTPX年4 81923 79572.174 103.84% -0.0108%

＜2557＞ SMDAMトピ 84400 94502.307 83.19% -0.0093%

＜7780＞ メニコン 1013900 1090341.39 80.94% 0.067%

＜9090＞ AZ－COM丸 3387200 2983670.5 72.22% -0.0181%

＜4596＞ 窪田製薬 5567200 223177.46 67.91% -0.1047%

＜7516＞ コーナン商事 128400 254995.6 60.12% 0.0013%

＜6535＞ アイモバイル 191100 43341.76 56.5% -0.0436%

＜3667＞ enish 1712600 188571.1 56.49% -0.0335%

＜1689＞ ガスETF 67237 48660.314 54.43% -0.046%

＜6937＞ 古河池 189400 83185.38 53.54% -0.0191%

＜9501＞ 東電力HD 47983100 18753619.73 44.62% 0.0553%

＜7925＞ 前澤化 65500 65943.2 41.27% -0.0076%

<7119> ハルメクHD 33900 27913.82 39.37% -0.041%

<4331> T＆Gニーズ 142000 149855.74 37.21% 0.0628%

<2039> ドバイベア 135310 92493.493 36.78% 0.0257%

<6823> リオン 26000 43629.4 35.6% -0.0411%

<7299> オーゼックス 11300 59331.8 35.13% -0.0107%

<3836> アバントG 95300 80534.6 34.65% -0.0387%

<1514> 住石HD 6851300 4367623.8 34.54% 0.1143%

<5139> オープンワーク 354300 221485.34 32.92% -0.0996%

<3964> オークネット 58500 77549.98 31.97% 0.003%

<2247> iF500H無 17523 188014.041 29.46% -0.0071%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》