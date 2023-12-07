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出来高変化率ランキング（10時台）～ラクオリア、アインHDなどがランクイン

2023年12月7日 10:41

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記事提供元：フィスコ

*10:41JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ラクオリア、アインHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月7日　10:33　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4579＞ ラクオリア　　　　 1863300 　100615.52　 308.17% 0.0987%
＜2633＞ NFS＆P500　　1317530 　56792.649　 211.91% -0.008%
＜1478＞ iS高配当　　　　　86942 　65352.011　 150.49% -0.0046%
＜9627＞ アインHD　　　　　1034700 　1384762.42　 141.28% 0.074%
＜5838＞ 楽天銀行　　　　　　4426700 　2961443.48　 139.51% -0.0759%
＜2525＞ NZAM225　　　11936 　113440.576　 135.88% -0.0079%
＜1487＞ 上米債HE　　　　　37199 　125312.423　 133.07% 0.0029%
＜1330＞ 上場225　　　　　38875 　436182.468　 108.6% -0.0129%
＜2625＞ iFTPX年4　　　81923 　79572.174　 103.84% -0.0108%
＜2557＞ SMDAMトピ　　　84400 　94502.307　 83.19% -0.0093%
＜7780＞ メニコン　　　　　　1013900 　1090341.39　 80.94% 0.067%
＜9090＞ AZ－COM丸　　　3387200 　2983670.5　 72.22% -0.0181%
＜4596＞ 窪田製薬　　　　　　5567200 　223177.46　 67.91% -0.1047%
＜7516＞ コーナン商事　　　　128400 　254995.6　 60.12% 0.0013%
＜6535＞ アイモバイル　　　　191100 　43341.76　 56.5% -0.0436%
＜3667＞ enish　　　　　1712600 　188571.1　 56.49% -0.0335%
＜1689＞ ガスETF　　　　　67237 　48660.314　 54.43% -0.046%
＜6937＞ 古河池　　　　　　　189400 　83185.38　 53.54% -0.0191%
＜9501＞ 東電力HD　　　　　47983100 　18753619.73　 44.62% 0.0553%
＜7925＞ 前澤化　　　　　　　65500 　65943.2　 41.27% -0.0076%
<7119> ハルメクHD　　　　33900 　27913.82　 39.37% -0.041%
<4331> T＆Gニーズ　　　　142000 　149855.74　 37.21% 0.0628%
<2039> ドバイベア　　　　　135310 　92493.493　 36.78% 0.0257%
<6823> リオン　　　　　　　26000 　43629.4　 35.6% -0.0411%
<7299> オーゼックス　　　　11300 　59331.8　 35.13% -0.0107%
<3836> アバントG　　　　　95300 　80534.6　 34.65% -0.0387%
<1514> 住石HD　　　　　　6851300 　4367623.8　 34.54% 0.1143%
<5139> オープンワーク　　　354300 　221485.34　 32.92% -0.0996%
<3964> オークネット　　　　58500 　77549.98　 31.97% 0.003%
<2247> iF500H無　　　17523 　188014.041　 29.46% -0.0071%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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