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出来高変化率ランキング（9時台）～アインHD、コーナン商事などがランクイン

2023年12月7日 09:53

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記事提供元：フィスコ

*09:53JST 出来高変化率ランキング（9時台）～アインHD、コーナン商事などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月7日　9:33　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4579＞ ラクオリア　　　　 1104000 　100615.52　 261.7% 0.1111%
＜2633＞ NFS＆P500　　883740 　56792.649　 163.31% -0.0077%
＜1487＞ 上米債HE　　　　　36218 　125312.423　 129.75% 0.004%
＜2625＞ iFTPX年4　　　81909 　79572.174　 103.82% -0.0087%
＜5838＞ 楽天銀行　　　　　　2929900 　2961443.48　 88.65% -0.0766%
＜9627＞ アインHD　　　　　646700 　1384762.42　 83.84% 0.084%
＜2557＞ SMDAMトピ　　　79380 　94502.307　 76.14% -0.0076%
＜9090＞ AZ－COM丸　　　3176500 　2983670.5　 65.12% -0.008%
＜7516＞ コーナン商事　　　　115500 　254995.6　 48.97% 0.0066%
＜9632＞ スバル興　　　　　　6300 　44281　 45.72% 0.0423%
＜6937＞ 古河池　　　　　　　169700 　83185.38　 42.21% -0.0112%
＜2525＞ NZAM 225　　4902 　113440.576　 34.19% -0.0064%
＜2247＞ iF500H無　　　17521 　188014.041　 29.45% -0.0063%
＜7925＞ 前澤化　　　　　　　54800 　65943.2　 23.97% -0.0038%
＜3964＞ オークネット　　　　52800 　77549.98　 22.38% -0.0077%
＜6188＞ 富士ソフSB　　　　39600 　16718.44　 22.02% 0%
＜3777＞ FHTHD　　　　　470200 　15687.66　 17.31% -0.0243%
＜2702＞ マクドナルド　　　　606000 　4041748.2　 13.11% -0.008%
＜8137＞ サンワテクノス　　　22800 　43155.58　 9.13% -0.0121%
＜2084＞ 日本高配　　　　　　29340 　50776.568　 6.53% -0.0044%
<2840> iFナス100　　　16012 　304046.976　 5.47% -0.01%
<8914> エリアリンク　　　　37600 　87294.7　 1.88% -0.0198%
<7298> 八千代工　　　　　　14500 　18220.8　 -0.43% 0.0007%
<1899> 福田組　　　　　　　13800 　79536.2　 -1.87% 0%
<7359> 東京通信　　　　　　185300 　146386.54　 -3.23% -0.022%
<4931> 新日製薬　　　　　　30700 　45794.66　 -3.28% 0.0099%
<7059> コプロHD　　　　　54100 　80336.08　 -3.94% -0.0384%
<1348> MXSトピクス　　　58030 　141595.538　 -4.17% -0.0092%
<7780> メニコン　　　　　　428100 　1090341.39　 -4.48% 0.058%
<9790> 福井コンピ　　　　　24000 　66067.04　 -6% -0.0049%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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