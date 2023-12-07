関連記事
出来高変化率ランキング（9時台）～アインHD、コーナン商事などがランクイン
*09:53JST 出来高変化率ランキング（9時台）～アインHD、コーナン商事などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月7日 9:33 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4579＞ ラクオリア 1104000 100615.52 261.7% 0.1111%
＜2633＞ NFS＆P500 883740 56792.649 163.31% -0.0077%
＜1487＞ 上米債HE 36218 125312.423 129.75% 0.004%
＜2625＞ iFTPX年4 81909 79572.174 103.82% -0.0087%
＜5838＞ 楽天銀行 2929900 2961443.48 88.65% -0.0766%
＜9627＞ アインHD 646700 1384762.42 83.84% 0.084%
＜2557＞ SMDAMトピ 79380 94502.307 76.14% -0.0076%
＜9090＞ AZ－COM丸 3176500 2983670.5 65.12% -0.008%
＜7516＞ コーナン商事 115500 254995.6 48.97% 0.0066%
＜9632＞ スバル興 6300 44281 45.72% 0.0423%
＜6937＞ 古河池 169700 83185.38 42.21% -0.0112%
＜2525＞ NZAM 225 4902 113440.576 34.19% -0.0064%
＜2247＞ iF500H無 17521 188014.041 29.45% -0.0063%
＜7925＞ 前澤化 54800 65943.2 23.97% -0.0038%
＜3964＞ オークネット 52800 77549.98 22.38% -0.0077%
＜6188＞ 富士ソフSB 39600 16718.44 22.02% 0%
＜3777＞ FHTHD 470200 15687.66 17.31% -0.0243%
＜2702＞ マクドナルド 606000 4041748.2 13.11% -0.008%
＜8137＞ サンワテクノス 22800 43155.58 9.13% -0.0121%
＜2084＞ 日本高配 29340 50776.568 6.53% -0.0044%
<2840> iFナス100 16012 304046.976 5.47% -0.01%
<8914> エリアリンク 37600 87294.7 1.88% -0.0198%
<7298> 八千代工 14500 18220.8 -0.43% 0.0007%
<1899> 福田組 13800 79536.2 -1.87% 0%
<7359> 東京通信 185300 146386.54 -3.23% -0.022%
<4931> 新日製薬 30700 45794.66 -3.28% 0.0099%
<7059> コプロHD 54100 80336.08 -3.94% -0.0384%
<1348> MXSトピクス 58030 141595.538 -4.17% -0.0092%
<7780> メニコン 428100 1090341.39 -4.48% 0.058%
<9790> 福井コンピ 24000 66067.04 -6% -0.0049%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 東京電力HDは一段と出直る、原発「年内にも最終判断へ」と伝えられ期待強まる 12/ 7 09:50
- エリアリンク 2023年11月度月次実績 12/ 7 09:32
- マイクロアド TikTok for Businessと提携、「UNIVERSE」のモバイルアプリ広告配信先を拡充 12/ 7 09:29
- 日清食品HDは年末の株式3分割が好感され上場来の高値を更新 12/ 7 09:17
- 個別銘柄戦略:アインHDや日清食HDなどに注目 12/ 7 09:12