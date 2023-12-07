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今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、欧ユーロ圏GDP改定値、中貿易収支など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、欧ユーロ圏GDP改定値、中貿易収支など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
11:00 東京オフィス空室率(11月) 6.1％
14:00 景気先行CI指数(10月) 108.9
14:00 景気一致指数(10月) 114.7
＜海外＞
09:30 豪・貿易収支(10月) 75.00億豪ドル 67.86億豪ドル
15:45 スイス・失業率(11月) 2.1％
16:00 独・鉱工業生産指数(10月) -1.4％
19:00 欧・ユーロ圏GDP改定値(7-9月) 0.1％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 21.8万件
24:00 米・卸売在庫(10月) -0.2％
26:00 米・家計純資産変化(7-9月) 5兆4940億ドル
29:00 米・消費者信用残高(10月) 90.00億ドル 90.57億ドル
中・貿易収支(11月) 470.0億ドル 565.3億ドル
中・外貨準備高(11月) 3兆1012億2千万ドル
中・欧州連合(EU)中国首脳会議(8日まで)
欧・ユーロ圏財務相会合
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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