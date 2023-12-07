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今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、欧ユーロ圏GDP改定値、中貿易収支など

2023年12月7日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、欧ユーロ圏GDP改定値、中貿易収支など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
11:00　東京オフィス空室率(11月)　　6.1％
14:00　景気先行CI指数(10月)　　108.9
14:00　景気一致指数(10月)　　114.7


＜海外＞
09:30　豪・貿易収支(10月)　75.00億豪ドル　67.86億豪ドル
15:45　スイス・失業率(11月)　　2.1％
16:00　独・鉱工業生産指数(10月)　　-1.4％
19:00　欧・ユーロ圏GDP改定値(7-9月)　　0.1％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21.8万件
24:00　米・卸売在庫(10月)　　-0.2％
26:00　米・家計純資産変化(7-9月)　　5兆4940億ドル
29:00　米・消費者信用残高(10月)　90.00億ドル　90.57億ドル


中・貿易収支(11月)　470.0億ドル　565.3億ドル

中・外貨準備高(11月)　　3兆1012億2千万ドル

中・欧州連合(EU)中国首脳会議(8日まで)

欧・ユーロ圏財務相会合


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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