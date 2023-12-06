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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、米貿易収支、加中央銀行が政策金利発表など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、米貿易収支、加中央銀行が政策金利発表など
＜国内＞
QPS研究所が東証グロースに新規上場(公開価格:390円)
＜海外＞
09:30 豪・GDP(7-9月) 1.8％ 2.1％
16:00 独・製造業受注(10月) 0.2％
19:00 欧・ユーロ圏小売売上高(10月) -0.3％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(11月) 0.51％
20:30 ブ・基礎的財政収支(10月) -181億レアル
20:30 ブ・純債務対GDP比(10月) 60.0％
22:15 米・ADP全米雇用報告(11月) 12.0万人 11.3万人
22:30 加・貿易収支(10月) 20.4億加ドル
22:30 米・労働生産性(7-9月) 4.8％ 4.7％
22:30 米・貿易収支(10月) -630億ドル -615億ドル
24:00 加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表 5.00％ 5.00％
英・イングランド銀行(英中央銀行)が金融安定報告を公表
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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