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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、米貿易収支、加中央銀行が政策金利発表など

2023年12月6日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、米貿易収支、加中央銀行が政策金利発表など
＜国内＞


QPS研究所が東証グロースに新規上場(公開価格:390円)


＜海外＞
09:30　豪・GDP(7-9月)　1.8％　2.1％
16:00　独・製造業受注(10月)　　0.2％
19:00　欧・ユーロ圏小売売上高(10月)　　-0.3％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(11月)　　0.51％
20:30　ブ・基礎的財政収支(10月)　　-181億レアル
20:30　ブ・純債務対GDP比(10月)　　60.0％
22:15　米・ADP全米雇用報告(11月)　12.0万人　11.3万人
22:30　加・貿易収支(10月)　　20.4億加ドル
22:30　米・労働生産性(7-9月)　4.8％　4.7％
22:30　米・貿易収支(10月)　-630億ドル　-615億ドル
24:00　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　5.00％　5.00％


英・イングランド銀行(英中央銀行)が金融安定報告を公表


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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