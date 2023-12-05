ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～HPCシステムス、グッドコムAなどがランクイン

2023年12月5日 14:50

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:50JST 出来高変化率ランキング（14時台）～HPCシステムス、グッドコムAなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月5日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6597＞ HPCシステムス　 1303100 　148497.62　 297.39% 0.1318%
＜3475＞ グッドコムA　　 2261000 　139121.64　 278.79% -0.2891%
＜6232＞ ACSL　　　　　　908500 　160441.6　 252.15% 0.068%
＜5885＞ ジーデップ　　　326800 　319488　 252.05% 0.1171%
＜3810＞ サイバーS　　　 1089000 　37938.54　 249.63% -0.0544%
＜7740＞ タムロン　　　　566500 　348314.3　 216.27% 0.039%
＜9417＞ スマートバリュ　3778600 　285395.48　 212.71% 0.099%
＜3936＞ グロバルウェ　　13861100 　350033.06　 212.64% 0%
＜6620＞ 宮越HD　　　　　166000 　38239.86　 185.5% -0.0786%
＜8903＞ サンウッド　　　118500 　31991.34　 171.05% 0%
＜3840＞ PATH　　　　　　2044900 　79467.42　 168.97% 0.0641%
＜3198＞ SFP　　　　　　 116600 　57997.86　 168.1% -0.0437%
＜6228＞ ジェイイーティ　2464200 　6093204.2　 152.19% -0.0643%
＜4597＞ ソレイジア　　　26099800 　320462.12　 148.83% 0.1132%
＜7315＞ IJTT　　　　　　1336400 　276508.12　 139.8% 0.0205%
＜3489＞ フェイスNW　　　99800 　38592.18　 134.59% -0.0436%
＜2708＞ 久世　　　　　　78000 　54965.38　 127.58% 0.0357%
＜2243＞ GX半導　　　　　121332 　44393.248　 127.24% -0.0084%
＜1346＞ MXS225　　　 　45721 　505853.458　 125.85% -0.0107%
＜2510＞ NF国内債　　　　182470 　84657.604　 120.71% -0.0034%
<6013> タクマ　　　　　689600 　394005.22　 111.49% 0.0426%
<4931> 新日製薬　　　　45300 　26580　 110.32% 0.0056%
<6358> 酒井重　　　　　38200 　89094.6　 103.16% 0.0119%
<6277> ホソカワミクロ　124500 　188600.3　 103.15% -0.0035%
<7806> MTG　　　　　　 101700 　47696.52　 96.68% -0.0431%
<2938> オカムラ食品　　88600 　83575.3　 94.21% 0.0359%
<4892> サイフューズ　　222200 　71444.36　 93.84% 0.007%
<7826> フルヤ金属　　　102700 　539998.4　 90.07% -0.0118%
<4216> 旭有機材　　　　252600 　459354.4　 86.25% -0.0412%
<1478> iS高配当　　　　36609 　59295.04　 85.17% -0.0031%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

» 個別株の最新ニュースをもっと見る