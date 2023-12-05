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出来高変化率ランキング（14時台）～HPCシステムス、グッドコムAなどがランクイン
*14:50JST 出来高変化率ランキング（14時台）～HPCシステムス、グッドコムAなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月5日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6597＞ HPCシステムス 1303100 148497.62 297.39% 0.1318%
＜3475＞ グッドコムA 2261000 139121.64 278.79% -0.2891%
＜6232＞ ACSL 908500 160441.6 252.15% 0.068%
＜5885＞ ジーデップ 326800 319488 252.05% 0.1171%
＜3810＞ サイバーS 1089000 37938.54 249.63% -0.0544%
＜7740＞ タムロン 566500 348314.3 216.27% 0.039%
＜9417＞ スマートバリュ 3778600 285395.48 212.71% 0.099%
＜3936＞ グロバルウェ 13861100 350033.06 212.64% 0%
＜6620＞ 宮越HD 166000 38239.86 185.5% -0.0786%
＜8903＞ サンウッド 118500 31991.34 171.05% 0%
＜3840＞ PATH 2044900 79467.42 168.97% 0.0641%
＜3198＞ SFP 116600 57997.86 168.1% -0.0437%
＜6228＞ ジェイイーティ 2464200 6093204.2 152.19% -0.0643%
＜4597＞ ソレイジア 26099800 320462.12 148.83% 0.1132%
＜7315＞ IJTT 1336400 276508.12 139.8% 0.0205%
＜3489＞ フェイスNW 99800 38592.18 134.59% -0.0436%
＜2708＞ 久世 78000 54965.38 127.58% 0.0357%
＜2243＞ GX半導 121332 44393.248 127.24% -0.0084%
＜1346＞ MXS225 45721 505853.458 125.85% -0.0107%
＜2510＞ NF国内債 182470 84657.604 120.71% -0.0034%
<6013> タクマ 689600 394005.22 111.49% 0.0426%
<4931> 新日製薬 45300 26580 110.32% 0.0056%
<6358> 酒井重 38200 89094.6 103.16% 0.0119%
<6277> ホソカワミクロ 124500 188600.3 103.15% -0.0035%
<7806> MTG 101700 47696.52 96.68% -0.0431%
<2938> オカムラ食品 88600 83575.3 94.21% 0.0359%
<4892> サイフューズ 222200 71444.36 93.84% 0.007%
<7826> フルヤ金属 102700 539998.4 90.07% -0.0118%
<4216> 旭有機材 252600 459354.4 86.25% -0.0412%
<1478> iS高配当 36609 59295.04 85.17% -0.0031%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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