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12/5の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:34JST 12/5
[強弱材料]
強気材料
・1ドル＝147.20-30円
・米国のインフレ沈静化観測
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・日経平均は下落（33231.27、-200.24）
・NYダウは下落（36204.44、-41.06）
・ナスダック総合指数は下落（14185.49、-119.54）
・シカゴ日経先物は下落（33050、大阪比-110）
・SOX指数は下落（3693.44、-44.82）
・VIX指数は上昇（13.08、+0.45）
・米原油先物は下落（73.04、-1.03）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷
留意事項
・東京都区部消費者物価指数（11月）
・サービス業PMI（11月）
・総合PMI（11月）
・10年物国債入札
・オーストラリア準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・豪経常収支（7-9月）
・韓国GDP（7-9月）
・中国財新サービス業PMI（11月）
・中国財新総合PMI（11月）
・インドサービス業PMI（11月）
・インド総合PMI（11月）
・独2年物国債入札
・ユーロ圏総合PMI（11月）
・ユーロ圏生産者物価指数（10月）
・南アフリカGDP（7-9月）
・ブラジルGDP（7-9月）
・米レッドブック週間小売売上高（先週）
・米サービス業PMI（11月）
・米総合PMI（11月）
・米JOLT求人件数（10月）
・米ISM非製造業景況指数（11月）
・タイは休場《ST》
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