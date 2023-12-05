*08:34JST 12/5

[強弱材料]

強気材料

・1ドル＝147.20-30円

・米国のインフレ沈静化観測

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・日経平均は下落（33231.27、-200.24）

・NYダウは下落（36204.44、-41.06）

・ナスダック総合指数は下落（14185.49、-119.54）

・シカゴ日経先物は下落（33050、大阪比-110）

・SOX指数は下落（3693.44、-44.82）

・VIX指数は上昇（13.08、+0.45）

・米原油先物は下落（73.04、-1.03）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・内閣支持率低迷

留意事項

・東京都区部消費者物価指数（11月）

・サービス業PMI（11月）

・総合PMI（11月）

・10年物国債入札

・オーストラリア準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・豪経常収支（7-9月）

・韓国GDP（7-9月）

・中国財新サービス業PMI（11月）

・中国財新総合PMI（11月）

・インドサービス業PMI（11月）

・インド総合PMI（11月）

・独2年物国債入札

・ユーロ圏総合PMI（11月）

・ユーロ圏生産者物価指数（10月）

・南アフリカGDP（7-9月）

・ブラジルGDP（7-9月）

・米レッドブック週間小売売上高（先週）

・米サービス業PMI（11月）

・米総合PMI（11月）

・米JOLT求人件数（10月）

・米ISM非製造業景況指数（11月）

・タイは休場《ST》