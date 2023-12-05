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今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、豪中央銀行が政策金利発表、米ISM非製造業景況指数など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、豪中央銀行が政策金利発表、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
08:30 東京CPI(11月) 3.0％ 3.2％
09:30 サービス業PMI(11月) 51.7
09:30 総合PMI(11月) 50.0
＜海外＞
08:00 韓・GDP(7-9月) 1.4％ 1.4％
09:30 豪・経常収支(7-9月) 33億豪ドル 77億豪ドル
10:45 中・財新サービス業PMI(11月) 50.7 50.4
10:45 中・財新総合PMI(11月) 50.0
12:30 豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 4.35％ 4.35％
14:00 印・サービス業PMI(11月) 58.4
14:00 印・総合PMI(11月) 58.4
18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(11月) 48.2
18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(11月) 47.1
18:30 南ア・GDP(7-9月) 1.6％
19:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(10月) -12.4％
20:30 ブ・融資残高(10月) 5兆5760億レアル
20:30 ブ・ローン残高(10月) 0.8％
20:30 ブ・個人ローン・デフォルト率(10月) 6.0％
21:00 ブ・GDP(7-9月) 1.7％ 3.4％
22:00 ブ・サービス業PMI(11月) 51.0
22:00 ブ・総合PMI(11月) 50.3
23:45 米・サービス業PMI(11月) 50.8
23:45 米・総合PMI(11月) 50.7
24:00 米・JOLT求人件数(10月) 940.0万件 955.3万件
24:00 米・ISM非製造業景況指数(11月) 52.0 51.8
独・2年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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