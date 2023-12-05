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今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、豪中央銀行が政策金利発表、米ISM非製造業景況指数など

2023年12月5日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、豪中央銀行が政策金利発表、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
08:30　東京CPI(11月)　3.0％　3.2％
09:30　サービス業PMI(11月)　　51.7
09:30　総合PMI(11月)　　50.0


＜海外＞
08:00　韓・GDP(7-9月)　1.4％　1.4％
09:30　豪・経常収支(7-9月)　33億豪ドル　77億豪ドル
10:45　中・財新サービス業PMI(11月)　50.7　50.4
10:45　中・財新総合PMI(11月)　　50.0
12:30　豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　4.35％　4.35％
14:00　印・サービス業PMI(11月)　　58.4
14:00　印・総合PMI(11月)　　58.4
18:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(11月)　　48.2
18:00　欧・ユーロ圏総合PMI(11月)　　47.1
18:30　南ア・GDP(7-9月)　　1.6％
19:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(10月)　　-12.4％
20:30　ブ・融資残高(10月)　　5兆5760億レアル
20:30　ブ・ローン残高(10月)　　0.8％
20:30　ブ・個人ローン・デフォルト率(10月)　　6.0％
21:00　ブ・GDP(7-9月)　1.7％　3.4％
22:00　ブ・サービス業PMI(11月)　　51.0
22:00　ブ・総合PMI(11月)　　50.3
23:45　米・サービス業PMI(11月)　　50.8
23:45　米・総合PMI(11月)　　50.7
24:00　米・JOLT求人件数(10月)　940.0万件　955.3万件
24:00　米・ISM非製造業景況指数(11月)　52.0　51.8


独・2年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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