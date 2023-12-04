*08:20JST 12/4

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（36245.50、+294.61）

・ナスダック総合指数は上昇（14305.03、+78.81）

・シカゴ日経先物は上昇（33470、大阪比+50）

・SOX指数は上昇（3738.27、+13.68）

・VIX指数は低下（12.63、-0.29）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化観測

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・日経平均は下落（33431.51、-55.38）

・1ドル＝146.70-80円

・米原油先物は下落（74.07、-1.89）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・内閣支持率低迷

留意事項

・マネタリーベース（11月）

・日銀「金融政策の多角的レビュー」に関するワークショップ初会合

・国債買いオペ

・アスマークが新規上場

・中国恒大集団の清算申し立て審理

・トルコ消費者物価指数（11月）

・スイス消費者物価指数（11月）

・独貿易収支（10月）

・ブラジルFIPE消費者物価指数（11月）

・ブラジル週次景気動向調査

・ブラジル経常収支（10月）

・ブラジル海外直接投資（10月）

・ブラジル自動車販売台数（11月）

・米製造業受注（10月）《ST》