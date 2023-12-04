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12/4の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:20JST 12/4
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（36245.50、+294.61）
・ナスダック総合指数は上昇（14305.03、+78.81）
・シカゴ日経先物は上昇（33470、大阪比+50）
・SOX指数は上昇（3738.27、+13.68）
・VIX指数は低下（12.63、-0.29）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化観測
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・日経平均は下落（33431.51、-55.38）
・1ドル＝146.70-80円
・米原油先物は下落（74.07、-1.89）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷
留意事項
・マネタリーベース（11月）
・日銀「金融政策の多角的レビュー」に関するワークショップ初会合
・国債買いオペ
・アスマークが新規上場
・中国恒大集団の清算申し立て審理
・トルコ消費者物価指数（11月）
・スイス消費者物価指数（11月）
・独貿易収支（10月）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（11月）
・ブラジル週次景気動向調査
・ブラジル経常収支（10月）
・ブラジル海外直接投資（10月）
・ブラジル自動車販売台数（11月）
・米製造業受注（10月）《ST》
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