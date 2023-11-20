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東証業種別ランキング：輸送用機器が下落率トップ
*15:36JST 東証業種別ランキング：輸送用機器が下落率トップ
輸送用機器が下落率トップ。そのほか非鉄金属、ゴム製品、卸売業、建設業なども下落。一方、保険業が上昇率トップ。そのほか銀行業、鉱業、サービス業、機械なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 保険業 ／ 1,716.3 ／ 1.58
2. 銀行業 ／ 264. ／ 0.77
3. 鉱業 ／ 604.92 ／ 0.77
4. サービス業 ／ 2,680.58 ／ 0.23
5. 機械 ／ 2,672.7 ／ -0.03
6. パルプ・紙 ／ 516.81 ／ -0.07
7. 証券業 ／ 473.18 ／ -0.10
8. 不動産業 ／ 1,709.15 ／ -0.21
9. 小売業 ／ 1,626.96 ／ -0.23
10. その他金融業 ／ 889.62 ／ -0.29
11. 海運業 ／ 1,379.58 ／ -0.32
12. 空運業 ／ 243.85 ／ -0.33
13. 情報・通信業 ／ 5,277.9 ／ -0.35
14. 医薬品 ／ 3,422.53 ／ -0.40
15. 石油・石炭製品 ／ 1,463.19 ／ -0.48
16. 水産・農林業 ／ 525.63 ／ -0.62
17. 食料品 ／ 2,188.58 ／ -0.65
18. 電気機器 ／ 4,102.52 ／ -0.76
19. 精密機器 ／ 10,694.69 ／ -0.88
20. 陸運業 ／ 2,068.91 ／ -0.92
21. 化学工業 ／ 2,362.85 ／ -1.00
22. 繊維業 ／ 673.7 ／ -1.08
23. 金属製品 ／ 1,287.1 ／ -1.09
24. 鉄鋼 ／ 758.35 ／ -1.10
25. ガラス・土石製品 ／ 1,253.03 ／ -1.12
26. 電力・ガス業 ／ 471.04 ／ -1.24
27. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,542.53 ／ -1.26
28. その他製品 ／ 4,298.57 ／ -1.40
29. 建設業 ／ 1,505.89 ／ -1.42
30. 卸売業 ／ 3,264.57 ／ -1.45
31. ゴム製品 ／ 4,313.04 ／ -1.85
32. 非鉄金属 ／ 1,139.2 ／ -1.94
33. 輸送用機器 ／ 4,413.31 ／ -3.43《CS》
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