*07:21JST NY原油：大幅反発、ポジション調整的な買い戻しが入る

NYMEX原油1月限終値：76.04 ↑2.95

17日のNY原油先物1月限は大幅反発。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋2.95ドル（+4.04％）の76.04ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは72.91ドル-76.19ドル。アジア市場で72.91ドルまで下げたが、需給悪化を警戒した売りはまもなく縮小し、ポジション調整的な買い戻しが観測された。米国市場の後半にかけて76.19ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に76ドルを挟んだ水準で推移。《MK》