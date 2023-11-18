関連記事
NY原油：大幅反発、ポジション調整的な買い戻しが入る
記事提供元：フィスコ
*07:21JST NY原油：大幅反発、ポジション調整的な買い戻しが入る
NYMEX原油1月限終値：76.04 ↑2.95
17日のNY原油先物1月限は大幅反発。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋2.95ドル（+4.04％）の76.04ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは72.91ドル-76.19ドル。アジア市場で72.91ドルまで下げたが、需給悪化を警戒した売りはまもなく縮小し、ポジション調整的な買い戻しが観測された。米国市場の後半にかけて76.19ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に76ドルを挟んだ水準で推移。《MK》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- NY原油：大幅安で73.09ドル、需要減少や供給増を想定した売りが強まる 11/17 07:38
- NY原油：下落で76.66ドル、時間外取引で一時76.31ドルまで値下がり 11/16 07:41
- NY原油：横ばいで78.26ドル、供給不足を警戒した買いは一巡 11/15 07:49
- NY原油：続伸で78.26ドル、供給不安の懸念が再浮上 11/14 07:41
- NY原油：続伸、株高を意識した買いが入る 11/11 07:23