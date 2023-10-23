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今日の注目スケジュール：国債買い入れオペ、欧ユーロ圏消費者信頼感指数、欧欧州連合(欧)外相会合など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：国債買い入れオペ、欧ユーロ圏消費者信頼感指数、欧欧州連合(欧)外相会合など
＜国内＞
08:50 主要銀行貸出動向アンケート調査(10月、日本銀行)
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
売れるネット広告社が東証グロースに新規上場(公開価格:910円)
岸田首相が国会で所信表明演説
＜海外＞
20:25 ブ・週次景気動向調査
23:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(10月) -17.8
27:00 ブ・貿易収支(先週) 24.6億ドル
米・アルバニージー豪首相が訪問(26日まで)
欧・欧州連合(欧)外相会合
香港・株式市場は祝日のため休場(重陽節)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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