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今日の注目スケジュール：国債買い入れオペ、欧ユーロ圏消費者信頼感指数、欧欧州連合(欧)外相会合など

2023年10月23日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：国債買い入れオペ、欧ユーロ圏消費者信頼感指数、欧欧州連合(欧)外相会合など
＜国内＞
08:50　主要銀行貸出動向アンケート調査(10月、日本銀行)
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)


売れるネット広告社が東証グロースに新規上場(公開価格:910円)

岸田首相が国会で所信表明演説


＜海外＞
20:25　ブ・週次景気動向調査
23:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(10月)　　-17.8
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　24.6億ドル


米・アルバニージー豪首相が訪問(26日まで)

欧・欧州連合(欧)外相会合

香港・株式市場は祝日のため休場(重陽節)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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