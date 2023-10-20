10/20の強弱材料

*08:32JST 10/20

[強弱材料]

強気材料

・1ドル＝149.80-90円

・米原油先物は上昇（88.37、+1.10）

・活発な自社株買い

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・日経平均は下落（31430.62、-611.63）

・NYダウは下落（33414.17、-250.91）

・ナスダック総合指数は下落（13186.18、-128.13）

・シカゴ日経先物は下落（31315、大阪比-85）

・SOX指数は下落（3367.77、-45.68）

・VIX指数は上昇（21.40、+2.18）

・米長期金利は上昇

・イスラエル情勢の緊迫化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・消費者物価指数（9月）

・コンビニエンストア売上高（9月）

・日銀「金融システムリポート」（10月）

・植田日銀総裁が全国信用組合大会で挨拶v

・新浪経済同友会代表幹事の記者会見

・臨時国会召集

・NZ貿易収支（9月）

・中国最優遇貸出金利

・英小売売上高指数（9月）

・ユーロ圏新車販売台数（9月）

・カナダ小売売上高（8月）

・米フィラデルフィア連銀総裁が講演

・米欧首脳会議

・米アメリカンエキスプレスなど決算発表《ST》