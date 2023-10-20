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10/20の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:32JST 10/20
[強弱材料]
強気材料
・1ドル＝149.80-90円
・米原油先物は上昇（88.37、+1.10）
・活発な自社株買い
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・日経平均は下落（31430.62、-611.63）
・NYダウは下落（33414.17、-250.91）
・ナスダック総合指数は下落（13186.18、-128.13）
・シカゴ日経先物は下落（31315、大阪比-85）
・SOX指数は下落（3367.77、-45.68）
・VIX指数は上昇（21.40、+2.18）
・米長期金利は上昇
・イスラエル情勢の緊迫化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・消費者物価指数（9月）
・コンビニエンストア売上高（9月）
・日銀「金融システムリポート」（10月）
・植田日銀総裁が全国信用組合大会で挨拶v
・新浪経済同友会代表幹事の記者会見
・臨時国会召集
・NZ貿易収支（9月）
・中国最優遇貸出金利
・英小売売上高指数（9月）
・ユーロ圏新車販売台数（9月）
・カナダ小売売上高（8月）
・米フィラデルフィア連銀総裁が講演
・米欧首脳会議
・米アメリカンエキスプレスなど決算発表《ST》
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