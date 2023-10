*14:15JST バルテスHD---「Forbes Asia」の「Asia’s 200 Best Under A Billion」に初選出

バルテス・ホールディングス<4442>は18日、アメリカの経済紙「Forbes」のアジア版「Forbes Asia」が発表した、「Asia’s 200 Best Under A Billion(2023)」に初選出されたことを発表した。

「Asia’s 200 best Under A Billion」は、アジア太平洋地域にあり、売上高が1,000万ドル超10億ドル未満の上場企業2万社超のうち、長期的に堅実な成長が見込める企業を選出するもので、直近1年間と3年間の売上高や一株当たり当期純利益(EPS)、自己資本利益率(ROE)等の実績をもとにしたスコアのほか、ガバナンスや経営品質といった側面からも評価が行われる。今回選出された200社のうち、同社を含む26社が日本企業である。

同社は、「品質にコミットし、安心・安全なICT社会の実現に貢献」を企業理念に掲げ、今後もあらゆるソフトウェアの品質向上に寄与しながら、長期的かつ持続的な成長を狙うとしている。《AS》