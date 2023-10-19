関連記事
ヴィアHD 大幅続伸、収益予想上方修正で上半期は一転営業黒字に
記事提供元：フィスコ
*10:42JST ヴィアHD---大幅続伸、収益予想上方修正で上半期は一転営業黒字に
ヴィアHD＜7918＞は大幅続伸。前日に上半期業績予想の修正を発表している。営業損益は従来予想の0.2億円の赤字から一転、0.8億円の黒字に上方修正。前年同期は5.6億円の赤字であった。客数の伸び悩みで売上高は下振れも、店舗オペレーションや商品開発の見直しなど新たな収益構造改革構築への取組みによって、変動経費のコントロールの改善が進んだもよう。政府の光熱費負担軽減支援なども支援に。なお、通期予想は従来計画を据え置いている。《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- カナデン 大幅続伸、上半期業績は再度の上方修正へ 10/19 10:44
- ティア 樹木葬事業の第二弾となる霊園が名古屋市千種区に開業 10/19 10:10
- 出来高変化率ランキング（9時台）～イメージ・マジック、フジなどがランクイン 10/19 09:53
- IDOMは一段と出直って始まる、「市内最大級」「県内最大級」の大型新店舗にも期待強い 10/19 09:50
- INPEXが続伸スタート、NY原油一時90ドルに迫ると伝えられ再び連動性を発揮 10/19 09:23