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ヴィアHD　大幅続伸、収益予想上方修正で上半期は一転営業黒字に

2023年10月19日 10:42

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記事提供元：フィスコ

*10:42JST ヴィアHD---大幅続伸、収益予想上方修正で上半期は一転営業黒字に
ヴィアHD＜7918＞は大幅続伸。前日に上半期業績予想の修正を発表している。営業損益は従来予想の0.2億円の赤字から一転、0.8億円の黒字に上方修正。前年同期は5.6億円の赤字であった。客数の伸び悩みで売上高は下振れも、店舗オペレーションや商品開発の見直しなど新たな収益構造改革構築への取組みによって、変動経費のコントロールの改善が進んだもよう。政府の光熱費負担軽減支援なども支援に。なお、通期予想は従来計画を据え置いている。《FA》

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