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出来高変化率ランキング（9時台）～イメージ・マジック、フジなどがランクイン

2023年10月19日 09:53

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記事提供元：フィスコ

*09:53JST 出来高変化率ランキング（9時台）～イメージ・マジック、フジなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[10月19日　9:34　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜8081＞* カナデン　　　　　 201700 　40360　 399.75% 7.48%
＜6464＞* ツバキナカシマ　　　735500 　250480　 193.64% -8.15%
＜2812＞* 焼津水　　　　　　　164700 　84620　 94.63% -7%
＜3628＞* データHR　　　　　194700 　102900　 89.21% -11.53%
＜1972＞* 三晃金　　　　　　　23000 　15020　 53.13% 0%
＜2648＞* 野村米十債H　　　　290 　216　 34.26% -0.73%
＜4963＞* 星光PMC　　　　　78500 　60400　 29.97% 0.19%
＜1541＞* 純プラ信　　　　　　33864 　27516　 23.07% -1.36%
＜4011＞* ヘッドウォータ　　　60500 　49840　 21.39% 2.78%
＜8278＞* フジ　　　　　　　　114100 　94440　 20.82% 0.44%
＜9115＞* 明海G　　　　　　　241500 　239020　 1.04% -3.89%
＜2840＞* iFEナ百無　　　　11484 　11379.8　 0.92% -1.09%
＜9995＞* グローセル　　　　　113500 　115520　 -1.75% 3.23%
＜1326＞* SPDRゴール　　　7246 　7447.6　 -2.71% 0.89%
＜1547＞* 上場米国　　　　　　30770 　32514　 -5.36% -1.17%
＜9982＞* タキヒヨー　　　　　60000 　64180　 -6.51% 6.32%
＜6750＞* エレコム　　　　　　125500 　139620　 -10.11% -2.82%
＜2841＞* iFEナ百有　　　　25377 　30412.2　 -16.56% -1.22%
＜6016＞* ジャパンエン　　　　19600 　23680　 -17.23% -4.88%
＜3134＞* Hamee　　　　　37000 　46540　 -20.5% 2.36%
<7793>* イメージ・マジック　18600 　23900　 -22.18% 1.54%
<4334>* ユークス　　　　　　493000 　634720　 -22.33% -15.07%
<4056>* ニューラル　　　　　36800 　47620　 -22.72% 7.02%
<3481>* 菱地所物流R　　　　849 　1125.6　 -24.57% 1.46%
<1397>* SMAM225　　　5003 　6917.2　 -27.67% -1.54%
<7905>* 大建工　　　　　　　112500 　163380　 -31.14% 0.07%
<3042>* セキュアヴェ　　　　310900 　463920　 -32.98% 2.86%
<6047>* Gunosy　　　　644200 　964580　 -33.21% 0%
<3788>* GMO-GS　　　　19300 　29040　 -33.54% -1.73%
<7445>* ライトオン　　　　　95000 　145160　 -34.55% -2.02%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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