*09:53JST 出来高変化率ランキング（9時台）～イメージ・マジック、フジなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [10月19日 9:34 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜8081＞* カナデン 201700 40360 399.75% 7.48%

＜6464＞* ツバキナカシマ 735500 250480 193.64% -8.15%

＜2812＞* 焼津水 164700 84620 94.63% -7%

＜3628＞* データHR 194700 102900 89.21% -11.53%

＜1972＞* 三晃金 23000 15020 53.13% 0%

＜2648＞* 野村米十債H 290 216 34.26% -0.73%

＜4963＞* 星光PMC 78500 60400 29.97% 0.19%

＜1541＞* 純プラ信 33864 27516 23.07% -1.36%

＜4011＞* ヘッドウォータ 60500 49840 21.39% 2.78%

＜8278＞* フジ 114100 94440 20.82% 0.44%

＜9115＞* 明海G 241500 239020 1.04% -3.89%

＜2840＞* iFEナ百無 11484 11379.8 0.92% -1.09%

＜9995＞* グローセル 113500 115520 -1.75% 3.23%

＜1326＞* SPDRゴール 7246 7447.6 -2.71% 0.89%

＜1547＞* 上場米国 30770 32514 -5.36% -1.17%

＜9982＞* タキヒヨー 60000 64180 -6.51% 6.32%

＜6750＞* エレコム 125500 139620 -10.11% -2.82%

＜2841＞* iFEナ百有 25377 30412.2 -16.56% -1.22%

＜6016＞* ジャパンエン 19600 23680 -17.23% -4.88%

＜3134＞* Hamee 37000 46540 -20.5% 2.36%

<7793>* イメージ・マジック 18600 23900 -22.18% 1.54%

<4334>* ユークス 493000 634720 -22.33% -15.07%

<4056>* ニューラル 36800 47620 -22.72% 7.02%

<3481>* 菱地所物流R 849 1125.6 -24.57% 1.46%

<1397>* SMAM225 5003 6917.2 -27.67% -1.54%

<7905>* 大建工 112500 163380 -31.14% 0.07%

<3042>* セキュアヴェ 310900 463920 -32.98% 2.86%

<6047>* Gunosy 644200 964580 -33.21% 0%

<3788>* GMO-GS 19300 29040 -33.54% -1.73%

<7445>* ライトオン 95000 145160 -34.55% -2.02%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》