関連記事
10/19の強弱材料
*08:28JST 10/19
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（32042.25、+1.96）
・1ドル＝149.80-90円
・米原油先物は上昇（88.32、+1.66）
・活発な自社株買い
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・NYダウは下落（33665.08、-332.57）
・ナスダック総合指数は下落（13314.30、-219.44）
・シカゴ日経先物は下落（31640、-400）
・SOX指数は下落（3413.45、-61.22）
・VIX指数は上昇（19.22、+1.34）
・米長期金利は上昇
・イスラエル情勢の緊迫化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・貿易収支（9月）
・対外対内証券投資（先週）
・実質輸出入動向（9月）
・全銀協会長が定例会見
・日銀支店長会議
・日銀地域経済報告（さくらリポート）（10月）
・加藤全国銀行協会会長が記者会見
・自民党「NTTの在り方に関するプロジェクトチーム」会合
・豪雇用統計（9月）
・韓国中央銀行が政策金利発表
・インドネシア中央銀行が政策金利発表
・中国SWIFTグローバル支払い元建て（9月）
・中国新築住宅価格（9月）
・ユーロ圏経常収支（8月）
・ブラジル経済活動（8月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（10月）
・米中国古住宅販売件数（9月）
・米景気先行指数（9月）
・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が講演
・米シカゴ連銀総裁がQ&Aに参加
・米アトランタ連銀総裁が講演
・米フィラデルフィア連銀総裁が講演
・米ダラス連銀総裁が講演
・米5年物インフレ連動債（TIPS）入札
・TSMCなど決算発表《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 今日の注目スケジュール：貿易収支、欧ユーロ圏経常収支、米中古住宅販売件数など 10/19 06:30
- 10/18の強弱材料 10/18 08:30
- 今日の注目スケジュール：中GDP、中小売売上高、英消費者物価コア指数など 10/18 06:30
- 10/17の強弱材料 10/17 08:23
- 今日の注目スケジュール：英失業率、米小売売上高、米鉱工業生産指数など 10/17 06:30