10/19の強弱材料

*08:28JST 10/19

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（32042.25、+1.96）

・1ドル＝149.80-90円

・米原油先物は上昇（88.32、+1.66）

・活発な自社株買い

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・NYダウは下落（33665.08、-332.57）

・ナスダック総合指数は下落（13314.30、-219.44）

・シカゴ日経先物は下落（31640、-400）

・SOX指数は下落（3413.45、-61.22）

・VIX指数は上昇（19.22、+1.34）

・米長期金利は上昇

・イスラエル情勢の緊迫化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・貿易収支（9月）

・対外対内証券投資（先週）

・実質輸出入動向（9月）

・全銀協会長が定例会見

・日銀支店長会議

・日銀地域経済報告（さくらリポート）（10月）

・加藤全国銀行協会会長が記者会見

・自民党「NTTの在り方に関するプロジェクトチーム」会合

・豪雇用統計（9月）

・韓国中央銀行が政策金利発表

・インドネシア中央銀行が政策金利発表

・中国SWIFTグローバル支払い元建て（9月）

・中国新築住宅価格（9月）

・ユーロ圏経常収支（8月）

・ブラジル経済活動（8月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（10月）

・米中国古住宅販売件数（9月）

・米景気先行指数（9月）

・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が講演

・米シカゴ連銀総裁がQ&Aに参加

・米アトランタ連銀総裁が講演

・米フィラデルフィア連銀総裁が講演

・米ダラス連銀総裁が講演

・米5年物インフレ連動債（TIPS）入札

・TSMCなど決算発表《ST》