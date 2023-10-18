10/18の強弱材料

*08:30JST 10/18

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（32040.29、+381.26）

・NYダウは上昇（33997.65、+13.11）

・1ドル＝149.70-80円

・シカゴ日経先物は上昇（32110、大阪比+70）

・米原油先物は上昇（85.44、+0.18）

・活発な自社株買い

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（13533.75、-34.24）

・SOX指数は下落（3474.66、-27.85）

・VIX指数は上昇（17.88、+0.67）

・米長期金利は上昇

・イスラエル情勢の緊迫化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・首都圏新築分譲マンション（9月）

・石油製品価格（16日）

・訪日外国人客数（9月）

・全国銀行資金決済ネットワークが大規模システム障害について記者会見

・中国GDP（10-12月）

・中国鉱工業生産指数（9月）

・中国小売売上高（9月）

・中国固定資産投資（都市部）（9月）

・中国不動産投資（9月）

・中国住宅販売件数（9月）

・中国調査失業率（9月）

・中露首脳会談

・独10年物国債入札

・ユーロ圏消費者物価指数（9月）

・英消費者物価コア指数（9月）

・英生産者物価産出指数（9月）

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・ブラジル小売売上高（8月）

・米住宅着工件数（9月）

・米住宅建設許可件数（9月）

・米ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加

・米フィラデルフィア連銀総裁が講演

・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表

・米20年物国債入札

・バイデン米大統領がイスラエルとヨルダンを歴訪

・テスラなど決算発表《ST》