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10/18の強弱材料
*08:30JST 10/18
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（32040.29、+381.26）
・NYダウは上昇（33997.65、+13.11）
・1ドル＝149.70-80円
・シカゴ日経先物は上昇（32110、大阪比+70）
・米原油先物は上昇（85.44、+0.18）
・活発な自社株買い
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（13533.75、-34.24）
・SOX指数は下落（3474.66、-27.85）
・VIX指数は上昇（17.88、+0.67）
・米長期金利は上昇
・イスラエル情勢の緊迫化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・首都圏新築分譲マンション（9月）
・石油製品価格（16日）
・訪日外国人客数（9月）
・全国銀行資金決済ネットワークが大規模システム障害について記者会見
・中国GDP（10-12月）
・中国鉱工業生産指数（9月）
・中国小売売上高（9月）
・中国固定資産投資（都市部）（9月）
・中国不動産投資（9月）
・中国住宅販売件数（9月）
・中国調査失業率（9月）
・中露首脳会談
・独10年物国債入札
・ユーロ圏消費者物価指数（9月）
・英消費者物価コア指数（9月）
・英生産者物価産出指数（9月）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・ブラジル小売売上高（8月）
・米住宅着工件数（9月）
・米住宅建設許可件数（9月）
・米ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加
・米フィラデルフィア連銀総裁が講演
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表
・米20年物国債入札
・バイデン米大統領がイスラエルとヨルダンを歴訪
・テスラなど決算発表《ST》
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