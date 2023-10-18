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今日の注目スケジュール：中GDP、中小売売上高、英消費者物価コア指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中GDP、中小売売上高、英消費者物価コア指数など
＜国内＞
13:00 首都圏新築分譲マンション(9月) 26.4％
＜海外＞
11:00 中・GDP(10-12月) 4.5％ 6.3％
11:00 中・鉱工業生産指数(9月) 4.3％ 4.5％
11:00 中・小売売上高(9月) 4.8％ 4.6％
11:00 中・固定資産投資(都市部)(9月) 3.2％ 3.2％
11:00 中・不動産投資(9月) -8.8％ -8.8％
11:00 中・住宅販売件数(9月) -1.5％
11:00 中・調査失業率(9月) 5.2％ 5.2％
15:00 英・消費者物価コア指数(9月) 6.2％
15:00 英・生産者物価産出指数(9月) -0.4％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.27％
18:00 欧・ユーロ圏CPI(9月) 0.3％ 0.3％
21:00 ブ・小売売上高(8月) -0.6％ -0.7％
21:30 米・住宅着工件数(9月) 140.8万戸 128.3万戸
21:30 米・住宅建設許可件数(9月) 145.0万戸 154.1万戸
米・ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加
米・フィラデルフィア連銀総裁が講演
米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表
米・マイクロソフトとアクティビジョンの合併完了期限
米・20年債入札
独・10年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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