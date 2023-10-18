ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：中GDP、中小売売上高、英消費者物価コア指数など

2023年10月18日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中GDP、中小売売上高、英消費者物価コア指数など
＜国内＞
13:00　首都圏新築分譲マンション(9月)　　26.4％


＜海外＞
11:00　中・GDP(10-12月)　4.5％　6.3％
11:00　中・鉱工業生産指数(9月)　4.3％　4.5％
11:00　中・小売売上高(9月)　4.8％　4.6％
11:00　中・固定資産投資(都市部)(9月)　3.2％　3.2％
11:00　中・不動産投資(9月)　-8.8％　-8.8％
11:00　中・住宅販売件数(9月)　　-1.5％
11:00　中・調査失業率(9月)　5.2％　5.2％
15:00　英・消費者物価コア指数(9月)　　6.2％
15:00　英・生産者物価産出指数(9月)　　-0.4％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.27％
18:00　欧・ユーロ圏CPI(9月)　0.3％　0.3％
21:00　ブ・小売売上高(8月)　-0.6％　-0.7％
21:30　米・住宅着工件数(9月)　140.8万戸　128.3万戸
21:30　米・住宅建設許可件数(9月)　145.0万戸　154.1万戸


米・ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加

米・フィラデルフィア連銀総裁が講演

米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表

米・マイクロソフトとアクティビジョンの合併完了期限

米・20年債入札

独・10年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る