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今日の注目スケジュール：鉱工業生産、欧ユーロ圏貿易収支、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など

2023年10月16日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産、欧ユーロ圏貿易収支、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など
＜国内＞
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
13:30　設備稼働率(8月)　　-2.2％
13:30　鉱工業生産(8月)　　0％


＜海外＞
10:20　中・1年物中期貸出ファシリティ金利　2.50％　2.50％
15:30　印・卸売物価指数(9月)　0.33％　-0.52％
18:00　欧・ユーロ圏貿易収支(8月)　　65億ユーロ
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.34％
20:25　ブ・週次景気動向調査
21:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(10月)　-5.0　1.9
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　14.83億ドル


米・フィラデルフィア連銀総裁が講演

欧・ユーロ圏財務相会合、イエレン米財務長官が出席


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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