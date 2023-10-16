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今日の注目スケジュール：鉱工業生産、欧ユーロ圏貿易収支、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産、欧ユーロ圏貿易収支、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など
＜国内＞
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
13:30 設備稼働率(8月) -2.2％
13:30 鉱工業生産(8月) 0％
＜海外＞
10:20 中・1年物中期貸出ファシリティ金利 2.50％ 2.50％
15:30 印・卸売物価指数(9月) 0.33％ -0.52％
18:00 欧・ユーロ圏貿易収支(8月) 65億ユーロ
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.34％
20:25 ブ・週次景気動向調査
21:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(10月) -5.0 1.9
27:00 ブ・貿易収支(先週) 14.83億ドル
米・フィラデルフィア連銀総裁が講演
欧・ユーロ圏財務相会合、イエレン米財務長官が出席
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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