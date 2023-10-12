ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、米消費者物価コア指数、欧ECB議事要旨(9月会合)など

2023年10月12日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、米消費者物価コア指数、欧ECB議事要旨(9月会合)など
＜国内＞
08:50　国内企業物価指数(9月)　2.4％　3.2％
08:50　コア機械受注(8月)　-0.3％　-1.1％
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(9月)　　3.1％
08:50　貸出動向 銀行計(9月)　　3.4％
10:00　営業毎旬報告(10月10日現在、日本銀行)
10:30　野口日銀審議委員が講演、同記者会見
11:00　東京オフィス空室率(9月)　　6.4


富士通がESG説明会開催


＜海外＞
15:00　英・鉱工業生産指数(8月)　　-0.7％
15:00　英・商品貿易収支(8月)　　-140.64億ポンド
21:00　印・鉱工業生産(8月)　9.3％　5.7％
21:00　印・消費者物価指数(9月)　5.50％　6.83％
21:30　米・消費者物価コア指数(9月)　4.1％　4.3％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　20.7万件
27:00　米・財政収支(9月)　　893億ドル


欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(9月会合)

米・アトランタ連銀総裁が会議で歓迎のあいさつ

伊・3年債、7年債入札

石油輸出国機構(OPEC)月報


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る