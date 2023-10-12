*06:30JST 今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、米消費者物価コア指数、欧ECB議事要旨(9月会合)など

＜国内＞

08:50 国内企業物価指数(9月) 2.4％ 3.2％

08:50 コア機械受注(8月) -0.3％ -1.1％

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(9月) 3.1％

08:50 貸出動向 銀行計(9月) 3.4％

10:00 営業毎旬報告(10月10日現在、日本銀行)

10:30 野口日銀審議委員が講演、同記者会見

11:00 東京オフィス空室率(9月) 6.4



富士通がESG説明会開催



＜海外＞

15:00 英・鉱工業生産指数(8月) -0.7％

15:00 英・商品貿易収支(8月) -140.64億ポンド

21:00 印・鉱工業生産(8月) 9.3％ 5.7％

21:00 印・消費者物価指数(9月) 5.50％ 6.83％

21:30 米・消費者物価コア指数(9月) 4.1％ 4.3％

21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 20.7万件

27:00 米・財政収支(9月) 893億ドル



欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(9月会合)

米・アトランタ連銀総裁が会議で歓迎のあいさつ

伊・3年債、7年債入札

石油輸出国機構(OPEC)月報



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》