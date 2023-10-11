*10:09JST 東京為替：ドル・円は148円50銭台で推移、148円台前半に短期筋のドル買い興味残る

11日午前の欧州市場でドル・円は148円50銭台で推移。米利上げ終了観測が浮上し、リスク選好的なドル買い・円売りは縮小気味。148円台前半には短期筋などのドル買い興味が残されており、目先的にドルはこの水準で下げ止まる可能性がある。ここまでの取引レジはドル・円は148円50銭－148円72銭、ユーロ・ドルは1.0600ドル－1.0614ドル、ユーロ・円は157円52銭－157円73銭。《MK》