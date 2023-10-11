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10/11の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:22JST 10/11
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（31746.53、+751.86）
・NYダウは上昇（33739.30、+134.65）
・ナスダック総合指数は上昇（13562.84、+78.60）
・シカゴ日経先物は上昇（31820、大阪比+90）
・SOX指数は上昇（3512.07、+44.72）
・VIX指数は低下（17.03、-0.67）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・1ドル＝148.50-60円
・米原油先物は下落（85.97、-0.41）
・イスラエル情勢の緊迫化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・全銀協預金貸出金速報（9月）
・5年物国債入札
・工作機械受注（9月）
・東証カーボン・クレジット市場開設
・中国新車販売台数（9月）
・独消費者物価指数（9月）
・独30年物国債入札
・ブラジルIBGEインフレ率IPCA（9月）
・米生産者物価指数（9月）
・米10年物国債入札
・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（9月19-20日会合分）
・ボウマンFRB理事が講演
・アトランタ連銀総裁が講演
・米下院議長選の予定
・主要20カ国（G20）財務相・中央銀行総裁会議・関連会合（13日まで）
・バンガ世界銀行総裁の記者会見
・アラブ連盟外相級会合
・北大西洋条約機構（NATO）国防相会合《ST》
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