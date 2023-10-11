10/11の強弱材料

*08:22JST 10/11

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（31746.53、+751.86）

・NYダウは上昇（33739.30、+134.65）

・ナスダック総合指数は上昇（13562.84、+78.60）

・シカゴ日経先物は上昇（31820、大阪比+90）

・SOX指数は上昇（3512.07、+44.72）

・VIX指数は低下（17.03、-0.67）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・1ドル＝148.50-60円

・米原油先物は下落（85.97、-0.41）

・イスラエル情勢の緊迫化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・全銀協預金貸出金速報（9月）

・5年物国債入札

・工作機械受注（9月）

・東証カーボン・クレジット市場開設

・中国新車販売台数（9月）

・独消費者物価指数（9月）

・独30年物国債入札

・ブラジルIBGEインフレ率IPCA（9月）

・米生産者物価指数（9月）

・米10年物国債入札

・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（9月19-20日会合分）

・ボウマンFRB理事が講演

・アトランタ連銀総裁が講演

・米下院議長選の予定

・主要20カ国（G20）財務相・中央銀行総裁会議・関連会合（13日まで）

・バンガ世界銀行総裁の記者会見

・アラブ連盟外相級会合

・北大西洋条約機構（NATO）国防相会合《ST》