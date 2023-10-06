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出来高変化率ランキング（14時台）～ミタチ、ラキールがランクイン

2023年10月6日 14:45

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記事提供元：フィスコ

*14:45JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ミタチ、ラキールがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [10月6日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜8698＞ マネックスG　　　 　62039900 　3736800　 1560.24% 2.28%
＜6047＞ Gunosy　　　 　4043600 　309600　 1206.07% 2.08%
＜2345＞ クシム　　　　　　 　10594500 　1166740　 808.04% 23.62%
＜7679＞ 薬王堂HD　　　　 　359100 　43900　 718.00% 4.96%
＜4015＞ アララ　　　　　　 　2024600 　298400　 578.49% -16.45%
＜2648＞ 野村米十債H　　　 　59860 　9526　 528.39% 0%
＜8011＞ 三陽商　　　　　　 　539300 　139860　 285.60% 21.53%
＜8986＞ 大和証券リビ　　　　 　38938 　12099.8　 221.81% 0.29%
＜2809＞ キユーピー　　　　 　1527000 　498000　 206.63% 3.82%
＜8139＞ ナガホリ　　　　　 　650300 　215660　 201.54% 15.04%
＜6231＞ 木村工機　　　　　 　49300 　18080　 172.68% 7.85%
＜3083＞ シーズメン　　　　 　219300 　81740　 168.29% 3.07%
＜3645＞ メディカルN　　　 　333500 　129620　 157.29% -0.83%
＜2630＞ MX米SP有　　　 　10381 　4402.8　 135.78% -0.34%
＜8016＞ オンワードHD　　 　4941200 　2143860　 130.48% -4.79%
＜7297＞ カーメイト　　　　 　373000 　169060　 120.63% 3.58%
＜8923＞ トーセイ　　　　　 　491500 　222940　 120.46% -1.95%
＜7777＞ 3Dマトリクス　　 　1770900 　832720　 112.66% 9.27%
＜3321＞* ミタチ　　　　　　 　131400 　64320　 104.29% -1.21%
＜2918＞ わらべ日洋　　　　 　215900 　109820　 96.59% 4.29%
<4763> C＆R社　　　　　 　143400 　74740　 91.87% -2.27%
<4634> 洋インキHD　　　 　311200 　163020　 90.90% 4.44%
<4074>* ラキール　　　　　 　62100 　32800　 89.33% -3.18%
<3046> JINSHD　　　 　363300 　193960　 87.31% 8.29%
<2301> 学情　　　　　　　 　230500 　123820　 86.16% 1.3%
<3498> 霞ヶ関キャピタル　 　995900 　535200　 86.08% -0.79%
<2708> 久世　　　　　　　 　71200 　38660　 84.17% 9.74%
<9425>* 日本テレホン　　　 　757500 　411580　 84.05% 2.64%
<6699> ダイヤHD　　　　 　411400 　223900　 83.74% 3.14%
<4051> GMO－FG　　　 　84700 　46160　 83.49% -6.99%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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