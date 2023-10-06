関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～ミタチ、ラキールがランクイン
*14:45JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ミタチ、ラキールがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月6日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜8698＞ マネックスG 62039900 3736800 1560.24% 2.28%
＜6047＞ Gunosy 4043600 309600 1206.07% 2.08%
＜2345＞ クシム 10594500 1166740 808.04% 23.62%
＜7679＞ 薬王堂HD 359100 43900 718.00% 4.96%
＜4015＞ アララ 2024600 298400 578.49% -16.45%
＜2648＞ 野村米十債H 59860 9526 528.39% 0%
＜8011＞ 三陽商 539300 139860 285.60% 21.53%
＜8986＞ 大和証券リビ 38938 12099.8 221.81% 0.29%
＜2809＞ キユーピー 1527000 498000 206.63% 3.82%
＜8139＞ ナガホリ 650300 215660 201.54% 15.04%
＜6231＞ 木村工機 49300 18080 172.68% 7.85%
＜3083＞ シーズメン 219300 81740 168.29% 3.07%
＜3645＞ メディカルN 333500 129620 157.29% -0.83%
＜2630＞ MX米SP有 10381 4402.8 135.78% -0.34%
＜8016＞ オンワードHD 4941200 2143860 130.48% -4.79%
＜7297＞ カーメイト 373000 169060 120.63% 3.58%
＜8923＞ トーセイ 491500 222940 120.46% -1.95%
＜7777＞ 3Dマトリクス 1770900 832720 112.66% 9.27%
＜3321＞* ミタチ 131400 64320 104.29% -1.21%
＜2918＞ わらべ日洋 215900 109820 96.59% 4.29%
<4763> C＆R社 143400 74740 91.87% -2.27%
<4634> 洋インキHD 311200 163020 90.90% 4.44%
<4074>* ラキール 62100 32800 89.33% -3.18%
<3046> JINSHD 363300 193960 87.31% 8.29%
<2301> 学情 230500 123820 86.16% 1.3%
<3498> 霞ヶ関キャピタル 995900 535200 86.08% -0.79%
<2708> 久世 71200 38660 84.17% 9.74%
<9425>* 日本テレホン 757500 411580 84.05% 2.64%
<6699> ダイヤHD 411400 223900 83.74% 3.14%
<4051> GMO－FG 84700 46160 83.49% -6.99%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- インターネットインフィニティー 「わかるかいご Biz」を丸三証券に提供開始 10/ 6 14:37
- OSG 切り返して続伸、通期業績下方修正も悪材料出尽くし感が優勢に 10/ 6 14:03
- カルラ 大幅反落、今期4期ぶり営業黒字転換見通しも下期の利益水準鈍化をマイナス視 10/ 6 14:01
- 三陽商 ストップ高、業績・配当予想を大幅に上方修正 10/ 6 14:01
- TWOSTONE&SONS tech boostの講座、Reスキル講座・教育訓練給付制度対象講座に 10/ 6 13:58