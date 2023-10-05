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太陽誘電　大幅続落、CB発行を発表で潜在的な希薄化を懸念視

2023年10月5日 11:14

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記事提供元：フィスコ

*11:14JST 太陽誘電---大幅続落、CB発行を発表で潜在的な希薄化を懸念視
太陽誘電＜6976＞は大幅続落。2030年満期ユーロ円建CB500億円の発行を発表している。生産能力増強のための設備投資資金に充当する計画。転換価額は4360円で前日終値に対するアップ率は10.02％となる。発行済株式数に対する潜在株式数の比率は9.2％になる見込みで、短期的な業績懸念が残る中、潜在的な希薄化をマイナス視する動きが先行。なお、同社のCB発行は2014年以来となるようだ。《ST》

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