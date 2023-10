*09:53JST 出来高変化率ランキング(9時台)~木徳神糧、富士ソフトなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [10月4日 9:33 現在]

(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<8168>* ケーヨー 860300 65320 1217.05% 15.7%

<1631>* 銀行・17 20189 2362 754.74% -2.02%

<3549>* クスリのアオキ 546500 129760 321.16% 7.61%

<2569>* 上場NSQA 202160 85996 135.08% -1.61%

<2632>* MXナスヘ有 26826 13001.8 106.33% -1.51%

<2633>* 野村SPH無 87000 42672 103.88% -1.68%

#VALUE!<9708>* 帝国ホテル 421200 225240 87% -3.05%

<8037>* カメイ 326400 182460 78.89% -0.29%

<2841>* iFEナ百有 35316 20635.4 71.14% -1.57%

#VALUE!<1369>* DIAM225 7191 4403.8 63.29% -1.27%

<6050>* EG 491300 306480 60.3% -6.49%

<1308>* 上場TPX 352525 228197.8 54.48% -1.49%

<1398>* SMAM 102390 66920 53% -0.43%

#VALUE!<3993>* PKSHA 467600 315980 47.98% -9.1%

<1888>* 若築建 33700 22940 46.9% 0.69%

<2634>* 野村SPH有 62490 45702 36.73% -1.25%

<1546>* NYダウ30 3100 2426.8 27.74% -1.58%

<9749>* 富士ソフト 158600 130180 21.83% 2.34%

#VALUE!<6078>* バリューHR 114900 94640 21.41% -0.17%

<7886>* ヤマト・インダ 3200 2640 21.21% -0.92%

<2700>* 木徳神糧 8300 7220 14.96% -2.49%

<1885>* 東亜建 62300 56260 10.74% -2.04%

<1329>* iS225 40866 38484.6 6.19% -1.57%

<6881>* キョウデン 54700 51780 5.64% 0%

<6571>* QBネットHD 73500 70320 4.52% 4.26%

<7305>* 新家工 48600 46500 4.52% -1.71%



(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》