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霞ヶ関キャピタル　ストップ高買い気配、中計前倒し、24年8月期営業利益予想91.3％増、年間配当予想倍増／新興市場スナップショット

2023年10月4日 09:41

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記事提供元：フィスコ

*09:41JST <3498> 霞ヶ関キャピタル 7390 カ -
ストップ高買い気配。5カ年の中期経営計画を4カ年に短縮して達成する計画に修正したと発表している。営業利益目標200億円の達成時期を26年8月期から25年8月期に前倒しする。ホテル需要が急速に回復し、アパートメントホテル事業が拡大しているため。24年8月期の営業利益予想は前期比91.3％増の85.00億円とした。年間配当予想は120.00円で、前期（60.00円）から倍増。23年8月期の営業利益は107.4％増の44.42億円で着地した。《ST》

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