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トヨクモ　「安否確認サービス2」が「Microsoft Entra ID」とシステム連携を開始

2023年9月28日 12:13

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記事提供元：フィスコ

*12:13JST トヨクモ---「安否確認サービス2」が「Microsoft Entra ID」とシステム連携を開始
トヨクモ＜4058＞は27日、同社が提供する「安否確認サービス2」が、2023年9月27日より、「Microsoft Entra ID（旧 Azure Active Directory）」とのシステム連携を開始したと発表した。これにより、Microsoft Entra IDからワンクリックでユーザー情報を安否確認サービス2に連携することが可能になる。

これまで、人事や労務担当者は、Microsoft Entra IDと「安否確認サービス2」で従業員情報の二重管理が発生していたが、今後は、設定画面内に設置されたボタンのワンクリックで人事情報の同期が可能で、新規登録時の大幅な工数削減、人事異動などによるメンテナンス作業の負担も軽減されるとしている。《AS》

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