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前日に動いた銘柄 part1 オーテック、楽天銀行、扶桑電通など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 オーテック、楽天銀行、扶桑電通など
銘柄名<コード>26日終値⇒前日比
ラサ商事＜3023＞ 1753 +136
上半期業績予想を上方修正。
扶桑電通＜7505＞ 1693 +123
23年9月期業績と配当予想を上方修正。
オーテック＜1736＞ 3130 +370
配当方針の変更と24年3月期配当予想の上方修正を発表。
ウィル＜3241＞ 454 +33
記念配当実施を発表。
キッズウェル・バイオ＜4584＞ 219 +50
持田製薬と共同開発のバイオ後続品が承認取得。
あさひ＜3333＞ 1264 -44
上半期営業利益は1.0％減。
楽天銀行＜5838＞ 2687 +253
銀行株高の中で値幅取り資金も向かう。
力の源HD＜3561＞ 2158 +15
特に新規の材料も買い戻しなどが主導か。
ソルクシーズ＜4284＞ 466 +14
25日にはウエルスアドバイザーが新規買い推奨。
いよぎんHD＜5830＞ 1118 +31
上半期業績予想を上方修正。
日本取引所グループ＜8697＞ 2760.5 +64.5
業績・配当予想を上方修正。
マネックスグループ＜8698＞ 599 +18
個別材料見当たらず金融関連株上昇が支援。
西日本フィナンシャルHD＜7189＞ 1794 +45
国内長期金利の上昇で地銀株強い動き。
良品計画＜7453＞ 1969.5 +38
東海東京証券では新規に買い推奨。
千葉興業銀行＜8337＞ 931 +30
金利上昇で26日は銀行株の反発に関心向かい。
T＆DHD＜8795＞ 2603 +90
米長期金利の上昇など手掛かりに。
東海東京フィナンシャル・HD＜8616＞ 509 +12
上半期の前期比増配を発表して権利取りの動き強まる。
インフォマート＜2492＞ 413 -34
グロース株安の流れに押される形。
ラクスル＜4384＞ 1322 -85
米長期金利上昇で中小型グロースは軟化。
チェンジHD＜3962＞ 1732 -96
ふるさと納税の返礼品値上げも控え。
エーザイ<4523> 8195 -450
「レカネマブ」承認で25日上昇も出尽くし感優勢に。《CS》
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