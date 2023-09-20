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今日の注目スケジュール：貿易収支、英消費者物価コア指数、米FOMCが政策金利発表など

2023年9月20日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、英消費者物価コア指数、米FOMCが政策金利発表など
＜国内＞
08:50　貿易収支(8月)　-6431億円　-787億円
08:50　輸出(8月)　-1.5％　-0.3％
08:50　輸入(8月)　-19.9％　-13.5％
08:50　資金循環統計速報(4-6月、日本銀行)
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
13:00　首都圏新築分譲マンション(8月)14.2％


東芝に対するTOBの公開買付期間終了

インテグラルが東証グロースに新規上場(公開価格:2400円)


＜海外＞
07:45　NZ・経常収支(4-6月)　-42.35億NZドル　-52.15億NZドル
10:15　中・1年物ローンプライムレート(LPR)　3.45％　3.45％
10:15　中・5年物ローンプライムレート(LPR)　4.20％　4.20％
15:00　欧・ユーロ圏新車販売台数(8月)15.2％
15:00　英・消費者物価コア指数(8月)　　6.9％
15:00　英・生産者物価産出指数(8月)　　-0.8％
17:00　南ア・消費者物価指数(8月)　4.9％　4.7％
27:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表　5.50％　5.50％
30:30　ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表　12.75％　13.25％


米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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