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今日の注目スケジュール：貿易収支、英消費者物価コア指数、米FOMCが政策金利発表など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、英消費者物価コア指数、米FOMCが政策金利発表など
＜国内＞
08:50 貿易収支(8月) -6431億円 -787億円
08:50 輸出(8月) -1.5％ -0.3％
08:50 輸入(8月) -19.9％ -13.5％
08:50 資金循環統計速報(4-6月、日本銀行)
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
13:00 首都圏新築分譲マンション(8月)14.2％
東芝に対するTOBの公開買付期間終了
インテグラルが東証グロースに新規上場(公開価格:2400円)
＜海外＞
07:45 NZ・経常収支(4-6月) -42.35億NZドル -52.15億NZドル
10:15 中・1年物ローンプライムレート(LPR) 3.45％ 3.45％
10:15 中・5年物ローンプライムレート(LPR) 4.20％ 4.20％
15:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(8月)15.2％
15:00 英・消費者物価コア指数(8月) 6.9％
15:00 英・生産者物価産出指数(8月) -0.8％
17:00 南ア・消費者物価指数(8月) 4.9％ 4.7％
27:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表 5.50％ 5.50％
30:30 ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表 12.75％ 13.25％
米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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