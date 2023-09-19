*16:16JST 19日の日本国債市場概況：債券先物は145円52銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2023年12月限

寄付145円59銭 高値145円61銭 安値145円48銭 引け145円52銭

売買高総計15436枚

2年 452回 0.029％

5年 160回 0.279％

10年 371回 0.712％

20年 185回 1.442％

債券先物12月限は、145円59銭で取引を開始。今週の米、英、スイス、日の中銀会合に向けて警戒感があるなか、原油高・米金利上昇にともない売りが優勢になり、145円61銭から145円48銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は5.06％、10年債は4.32％、30年債は4.40％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.70％、英国債は4.38％、オーストラリア10年債は4.16％、NZ10年債は5.00％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・17:00 ユーロ圏・7月経常収支（6月：+358億ユーロ）

・18:00 ユーロ圏・8月消費者物価指数改定値（前年比予想：+5.3％、速報値：+5.3％）

・21:30 米・8月住宅着工件数（予想：143.9万戸、7月：145.2万戸）

・21:30 米・8月住宅建設許可件数（予想：144.0万戸、7月：144.3万戸）

・21:30 カナダ・8月消費者物価指数（前年比予想：+3.8％、7月：+3.3％）

・米連邦公開市場委員会（FOMC、20日まで）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》