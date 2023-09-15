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WurtSの新作EP「BACK」配信リリース、新曲含む全4曲を収録
記事提供元：ファッションプレス
WurtS(ワーツ)の新作デジタルEP「BACK」が、2023年10月4日(水)に配信リリースされる。
WurtSの新作デジタルEP「BACK」
2023年は「ロック・イン・ジャパン・フェスティバル 2023」や「スウィート ラブ シャワー 2023」など11本の夏フェスに出演し、各会場で入場規制を連発するなど、ジャンルの垣根を超えた独自のポップミュージックで音楽ファンを魅了している新世代のソロアーティスト・WurtS。
「ユートピア」や新曲「BACK」など4曲を収録
待望の新作EPには、アニメーションスタジオ「MAPPA」の公式YouTubeチャンネル100万人突破を記念したスペシャルムービーのテーマ曲に起用された「ユートピア」、自身の代表曲の一つである「NERVEs(Vol.2)」、東名阪ツアーで初披露した「クールじゃない?」、そしてタイトル曲であり未発表の新曲「BACK」の全4曲が収録予定だ。
また、EPリリースの3日後からは、北海道・Zepp 札幌を皮切りに全国ライブツアー「WurtS LIVEHOUSE TOUR II」がスタート。各地のZeppを含む全11カ所で12公演が行われる。
作品情報
WurtS 新作デジタルEP「BACK」
配信リリース日：2023年10月4日(水)
収録曲：
1. ユートピア
2. クールじゃない?
3. NERVEs(Vol.2)
4. BACK
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