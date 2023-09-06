関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～ネクステージ、フジコーポなどがランクイン
*14:02JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ネクステージ、フジコーポなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月6日 13:37 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜3186＞ ネクステージ 5217000 484460 976.87% -20.17%
＜6703＞ OKI 9685100 1209160 700.98% 6.23%
＜7605＞ フジコーポ 312800 54080 478.40% 6.53%
＜2345＞ クシム 3119600 543740 473.73% 5.02%
＜7776＞ セルシード 15233000 3569680 326.73% 10.56%
＜9212＞ GEI 524000 125320 318.13% 2.36%
＜1382＞ ホーブ 493400 130700 277.51% 21.83%
＜2812＞ 焼津水 536200 159180 236.85% 7.79%
＜2910＞ ロックフィルド 305800 90900 236.41% 2.52%
＜3853＞ アステリア 456100 141760 221.74% 4.19%
＜5851＞ リョービ 1516700 476700 218.17% 6.87%
＜6584＞ 三桜工 968700 309460 213.03% 4.26%
＜6125＞ 岡本工機 113000 37420 201.98% 1.42%
＜8699＞ HSHD 212500 70460 201.59% -0.1%
＜6149＞ 小田原エン 86300 29860 189.02% 0.79%
＜5644＞ メタルアート 22000 8200 168.29% 4.91%
＜5244＞ jig．Jp 3195100 1215480 162.87% -3.79%
＜5247＞ BTM 112100 43480 157.82% -1.6%
＜6298＞ ワイエイシイ 359200 142580 151.93% 3.95%
＜5981＞ 東製綱 351600 140280 150.64% 2.89%
<6630> ヤーマン 391100 157040 149.04% 0.76%
<7003>* 三井E＆S 5475600 2268100 141.42% 7.96%
<2962> テクニスコ 234900 99420 136.27% 6.87%
<6464>* ツバキナカシマ 824400 351540 134.51% 0.84%
<6882> 三社電機製作所 189100 80940 133.63% 4.53%
<3069> JFLAHD 638100 274900 132.12% 6.49%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- エリア 大幅反発、自己株式の取得実施を発表 9/ 6 13:56
- アステリア 大幅続伸、LayerXとの業務提携を発表 9/ 6 13:41
- ロックフィルド 大幅反発、第1四半期2ケタ営業増益と好スタートに 9/ 6 13:03
- フジコーポ 大幅反発、第3四半期決算好進捗で業績上振れ期待 9/ 6 13:03
- 日経平均寄与度ランキング(前引け）～日経平均は8日続伸、アドバンテスが約32円分押し上げ 9/ 6 12:48