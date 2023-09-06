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出来高変化率ランキング（13時台）～ネクステージ、フジコーポなどがランクイン

2023年9月6日 14:02

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記事提供元：フィスコ

*14:02JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ネクステージ、フジコーポなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[9月6日　13:37　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜3186＞ ネクステージ　　　 　5217000 　484460　 976.87% -20.17%
＜6703＞ OKI　　　　　　 　9685100 　1209160　 700.98% 6.23%
＜7605＞ フジコーポ　　　　 　312800 　54080　 478.40% 6.53%
＜2345＞ クシム　　　　　　 　3119600 　543740　 473.73% 5.02%
＜7776＞ セルシード　　　　 　15233000 　3569680　 326.73% 10.56%
＜9212＞ GEI　　　　　　 　524000 　125320　 318.13% 2.36%
＜1382＞ ホーブ　　　　　　 　493400 　130700　 277.51% 21.83%
＜2812＞ 焼津水　　　　　　 　536200 　159180　 236.85% 7.79%
＜2910＞ ロックフィルド　　 　305800 　90900　 236.41% 2.52%
＜3853＞ アステリア　　　　 　456100 　141760　 221.74% 4.19%
＜5851＞ リョービ　　　　　 　1516700 　476700　 218.17% 6.87%
＜6584＞ 三桜工　　　　　　 　968700 　309460　 213.03% 4.26%
＜6125＞ 岡本工機　　　　　 　113000 　37420　 201.98% 1.42%
＜8699＞ HSHD　　　　　 　212500 　70460　 201.59% -0.1%
＜6149＞ 小田原エン　　　　 　86300 　29860　 189.02% 0.79%
＜5644＞ メタルアート　　　 　22000 　8200　 168.29% 4.91%
＜5244＞ jig．Jp　　　 　3195100 　1215480　 162.87% -3.79%
＜5247＞ BTM　　　　　　 　112100 　43480　 157.82% -1.6%
＜6298＞ ワイエイシイ　　　 　359200 　142580　 151.93% 3.95%
＜5981＞ 東製綱　　　　　　 　351600 　140280　 150.64% 2.89%
<6630> ヤーマン　　　　　 　391100 　157040　 149.04% 0.76%
<7003>* 三井E＆S　　　　 　5475600 　2268100　 141.42% 7.96%
<2962> テクニスコ　　　　 　234900 　99420　 136.27% 6.87%
<6464>* ツバキナカシマ　　 　824400 　351540　 134.51% 0.84%
<6882> 三社電機製作所　　 　189100 　80940　 133.63% 4.53%
<3069> JFLAHD　　　 　638100 　274900　 132.12% 6.49%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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