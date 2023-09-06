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ＩＴｂｏｏｋＨＤ　大幅に反発、総務省の実証事業に採択、熊本市でテレワーク活用した地域課題解決／新興市場スナップショット

2023年9月6日 09:21

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記事提供元：フィスコ

*09:21JST <1447> ＩＴｂｏｏｋＨＤ 367 +24
大幅に反発。グループ会社のみらい（広島市）が総務省の「テレワークを活用した地域課題解決事例の創出に関する実証事業」に採択されたと発表している。熊本市を実証地域とし、専門的な分野に精通したサポーターがテレワークを希望する労働者に対し、適切なアドバイスとサポートを提供する。地域雇用の創生やデジタルプラットフォームの構築、市内企業の人材不足対策などにも取り組む。《ST》

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