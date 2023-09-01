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ラクーンHD 大幅反発、第1四半期減益決算もあく抜け感が台頭
記事提供元：フィスコ
*10:41JST ラクーンHD---大幅反発、第1四半期減益決算もあく抜け感が台頭
ラクーンHD＜3031＞は大幅反発。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は2.8億円で前年同期比11.4％減となっている。グループGMV・URIHO保証残高などが拡大した一方、広告宣伝費・販売促進費が大幅に増加したようだ。ただ、通期計画は8.5-10.5億円、前期比28.8％減-同12.0％減となっており、第1四半期の進捗は想定通りとも捉えられる。本日は売り先行でスタートしたものの、その後はあく抜け感が優勢となる展開に。《ST》
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