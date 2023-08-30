*08:22JST 8/30

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（32226.97、+56.98）

・NYダウは上昇（34852.67、+292.69）

・ナスダック総合指数は上昇（13943.76、+238.63）

・シカゴ日経先物は上昇（32420、大阪比+210）

・SOX指数は上昇（3629.57、+91.70）

・VIX指数は低下（14.45、-0.63）

・米原油先物は上昇（81.16、+1.06）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・1ドル＝145.80-90円

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・貿易統計（8月上旬）

・石油製品価格（28日）

・消費動向調査（8月）

・国債買いオペ

・田村日銀審議委員が講演、同記者会見

・インバウンドプラットフォームが新規上場

・豪消費者物価指数（7月）

・イタリア5年物と10年物国債入札

・ユーロ圏新車販売台数（7月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（8月）

・ユーロ圏景況感指数（8月）

・ブラジルFGVインフレIGPM（8月）

・ブラジル中央政府財政収支（7月）

・独消費者物価指数（8月）

・米ADP全米雇用報告（8月）

・米GDP速報値（4-6月）

・米中古住宅販売成約指数（7月）

・トルコは休場《ST》