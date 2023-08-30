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8/30の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:22JST 8/30
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（32226.97、+56.98）
・NYダウは上昇（34852.67、+292.69）
・ナスダック総合指数は上昇（13943.76、+238.63）
・シカゴ日経先物は上昇（32420、大阪比+210）
・SOX指数は上昇（3629.57、+91.70）
・VIX指数は低下（14.45、-0.63）
・米原油先物は上昇（81.16、+1.06）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・1ドル＝145.80-90円
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・貿易統計（8月上旬）
・石油製品価格（28日）
・消費動向調査（8月）
・国債買いオペ
・田村日銀審議委員が講演、同記者会見
・インバウンドプラットフォームが新規上場
・豪消費者物価指数（7月）
・イタリア5年物と10年物国債入札
・ユーロ圏新車販売台数（7月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（8月）
・ユーロ圏景況感指数（8月）
・ブラジルFGVインフレIGPM（8月）
・ブラジル中央政府財政収支（7月）
・独消費者物価指数（8月）
・米ADP全米雇用報告（8月）
・米GDP速報値（4-6月）
・米中古住宅販売成約指数（7月）
・トルコは休場《ST》
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