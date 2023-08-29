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8/29の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:22JST 8/29
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（32169.99、+545.71）
・NYダウは上昇（34559.98、+213.08）
・ナスダック総合指数は上昇（13705.13、+114.49）
・1ドル＝146.50-60円
・シカゴ日経先物は上昇（32280、大阪比+110）
・SOX指数は上昇（3537.87、+42.22）
・VIX指数は低下（15.08、-0.60）
・米原油先物は上昇（80.10、+0.27）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・有効求人倍率（7月）
・失業率（7月）
・欧州連合（EU）国防相非公式会合（30日まで）
・独5年物国債入札
・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（6月）
・米FHFA住宅価格指数（6月）
・米JOLT求人件数（7月）
・米消費者信頼感指数（8月）
・ブラジル連邦政府債務残高（7月）
・米バイデン大統領がコスタリカ大統領と会談
・米連邦預金保険公社が銀行に長期債発行を義務付ける計画発表
・シャオミ、HPインクなど決算発表《ST》
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