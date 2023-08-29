*08:22JST 8/29

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（32169.99、+545.71）

・NYダウは上昇（34559.98、+213.08）

・ナスダック総合指数は上昇（13705.13、+114.49）

・1ドル＝146.50-60円

・シカゴ日経先物は上昇（32280、大阪比+110）

・SOX指数は上昇（3537.87、+42.22）

・VIX指数は低下（15.08、-0.60）

・米原油先物は上昇（80.10、+0.27）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・有効求人倍率（7月）

・失業率（7月）

・欧州連合（EU）国防相非公式会合（30日まで）

・独5年物国債入札

・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（6月）

・米FHFA住宅価格指数（6月）

・米JOLT求人件数（7月）

・米消費者信頼感指数（8月）

・ブラジル連邦政府債務残高（7月）

・米バイデン大統領がコスタリカ大統領と会談

・米連邦預金保険公社が銀行に長期債発行を義務付ける計画発表

・シャオミ、HPインクなど決算発表《ST》