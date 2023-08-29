*07:17JST 米国株式市場は続伸、長期金利低下や中国の刺激策を好感（28日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（28日）

SEP23

Ｏ 31860（ドル建て）

Ｈ 32315

Ｌ 31860

Ｃ 32290 大証比+120（イブニング比-10）

Vol 4998



SEP23

Ｏ 31870（円建て）

Ｈ 32310

Ｌ 31855

Ｃ 32280 大証比+110（イブニング比-20）

Vol 22359



「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（28日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル146.48円換算）で三井住友＜8316＞、味の素<2802

>、TDK＜6762＞などが上昇した一方、ファナック＜6954＞、任天堂＜7974＞、AGC＜5201＞な

どは下落し、全体はやや買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 167.25 2.79 2450 13.5

6758 （SONY） ソニーG 82.07 0.97 12022 22

9432 （NTTYY） NTT 28.47 0.22 167 0.5

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 7.89 0.12 1156 0.5

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 22.56 0.24 33046 -44

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 22.55 0.03 6606 34

6954 （FANUY） ファナック 14.08 0.07 4125 -13

8316 （SMFG） 三井住友 9.06 0.14 6636 56

8001 （ITOCY） 伊藤忠 75.58 0.91 5535 21

7267 （HMC） ホンダ 31.88 0.76 4670 27

8031 （MITSY） 三井物 741.22 8.47 5429 30

7974 （NTDOY） 任天堂 10.50 0.10 6152 -23

6902 （DNZOY） デンソー 33.40 0.39 9785 39

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 22.08 0.50 3234 16

8411 （MFG） みずほＦＧ 3.30 0.09 2417 31.5

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 109.02 0.64 15969 29

6723 （RNECY） ルネサス 8.49 0.26 2487 -1.5

5108 （BRDCY） ブリヂストン 19.16 0.37 5614 -10

6503 （MIELY） 三菱電 25.45 0.80 1864 -3

8002 （MARUY） 丸紅 161.03 0.93 2359 9.5

6301 （KMTUY） コマツ 27.83 0.66 4077 11

6702 （FJTSY） 富士通 24.96 0.30 18281 46

8053 （SSUMY） 住友商 20.07 0.19 2940 -4

4901 （FUJIY） 富士フイルム 58.71 0.76 8600 39

8591 （IX） オリックス 91.40 0.90 2678 21

2802 （AJINY） 味の素 42.26 1.76 6190 136

8267 （AONNY） イオン 21.05 -0.50 3083 5

1925 （DWAHY） 大和ハウス 27.61 0.39 4044 4

7201 （NSANY） 日産自 8.38 0.16 614 7.1

8802 （MITEY） 菱地所 12.40 0.17 1816 5.5

9735 （SOMLY） セコム 17.46 0.40 10230 -10

4911 （SSDOY） 資生堂 40.06 -0.88 5868 54

7270 （FUJHY） SUBARU 9.42 0.21 2760 0.5

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 35.74 0.57 5235 32

8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.65 0.02 5347 -86

1928 （SKHSY） 積水ハウス 20.10 -0.40 2944 10

2503 （KNBWY） キリン 13.74 0.08 2013 -6.5

8604 （NMR） 野村ＨＤ 3.82 0.03 560 1.2

6988 （NDEKY） 日東電 33.78 0.75 9896 40

7202 （ISUZY） いすゞ 12.41 0.37 1818 -7.5

6645 （OMRNY） オムロン 46.80 0.09 6855 -7

5802 （SMTOY） 住友電 12.01 -0.03 1759 -2

3407 （AHKSY） 旭化成 12.65 0.08 926 -5.1

3402 （TRYIY） 東レ 10.62 0.06 778 -2.9

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 6.82 0.10 4995 -39

7912 （DNPLY） 大日印 13.27 0.31 3888 -5

6586 （MKTAY） マキタ 26.31 0.12 3854 -91

4704 （TMIC） トレンド 41.90 -0.08 6138 -4

6460 （SGAMY） セガサミーＨＤ 4.95 0.12 2900 -28

5332 （TOTDY） ＴＯＴＯ 26.95 0.06 3948 12

（時価総額上位50位、1ドル146.48円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（28日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7012 （KWHIY） 川重 10.26 3757 131 3.61

6770 （APELY） アルプス 16.88 1237 34 2.83

2802 （AJINY） 味の素 42.26 6190 136 2.25

8411 （MFG） みずほＦＧ 3.30 2417 31.5 1.32

7201 （NSANY） 日産自 8.38 614 7.1 1.17

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（28日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6753 （SHCAY） シャープ 1.42 832 -71.2 -7.88

5631 （JPSWY） 日製鋼 9.61 2815 -109 -3.73

6586 （MKTAY） マキタ 26.31 3854 -91 -2.31

8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.65 5347 -86 -1.58

3861 （OJIPY） 王子製紙 40.38 591 -6.8 -1.14



「米国株式市場概況」（28日）

ＮＹＤＯＷ

終値：34559.98 前日比：213.08

始値：34441.64 高値：34652.91 安値：34441.64

年初来高値：36952.65 年初来安値：28660.94

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：13705.13 前日比：114.48

始値：13695.36 高値：13735.98 安値：13626.64

年初来高値：15852.14 年初来安値：10088.83

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：4433.31 前日比：27.60

始値：4426.03 高値：4439.56 安値：4414.98

年初来高値：4818.62 年初来安値：3491.58

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 4.277％ 米10年国債 4.202％



米国株式市場は続伸。ダウ平均は213.08ドル高の34,559.98ドル、ナスダックは114.

49ポイント高の13,705.13で取引を終了した。

中国政府による資本市場の活性化・信頼感向上に向けた一連の政策発表を好感し、

買いが先行した。また、連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が先週のジャク

ソンホール会合で追加利上げを除外しなかった一方、注意深く政策を判断していく

方針を示したことで長期金利が低下、これに伴い投資家心理が改善し、終日堅調に

推移した。ハイテクも買われ、相場全体を支えた。セクター別では半導体・同製造

装置やメディア・娯楽が上昇した一方で、保険が小幅下落した。

工業製品・事務用品などのメーカー、スリーエム（MMM）は品質に問題があったとさ

れる軍需用耳栓を巡る訴訟を和解金支払いで暫定合意したと報じられ大幅高。希少

疾患用バイオのホライゾン・セラピューティックス（HZNP）は公正取引委員会（FT

C）がバイオのアムジェン（AMGN）による同社買収を巡る提訴をいったん停止したと

の報道で買収完了期待がひろがり、上昇した。アムジェン（AMGN）も堅調に推移。

中国のオンライン小売り、アリババ（BABA）やJDドットコム（JD）などは中国政府

の刺激策を好感し買われた。一方、サイバーセキュリティ製品会社のクラウドスト

ライク・ホールディングス（CRWD）はアナリストが業績が鈍化するとの悲観的な見

通しに基づき同社の投資判断を引き下げ下落した。

バイデン大統領は自動車労働者組合（UAW）のストライキの可能性に懸念を表明し

た。

（Horiko Capital Management LLC）《YN》