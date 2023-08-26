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NY原油：強含み、一時80.45ドルまで値を上げる
記事提供元：フィスコ
*06:26JST NY原油：強含み、一時80.45ドルまで値を上げる
NYMEX原油10月限終値：79.83 ↑0.78
25日のNY原油先物10月限は強含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比＋0.78ドル（+0.99％）の79.83ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは78.14ドル-80.45ドル。米国市場の序盤にかけて80.45ドルまで買われた後78.14ドルまで反落したが、需給ひっ迫の思惑は残されており、通常取引終了後の時間外取引で80.31ドルまで反発。《MK》
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