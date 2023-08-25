グッドスピード　一時ストップ高、過去の保険金請求で自主調査、要再協定案件は30件・63万円／新興市場スナップショット

*13:13JST <7676> グッドスピード 1094 +129

一時ストップ高。過去の保険金請求に関する自主調査の経過報告を発表している。調査対象は4月1日から8月8日までに保険金を請求した案件の一部で、調査案件総数は1051件。そのうち損害保険会社との再協定が必要な案件は30件で、金額にして63万3950円だった。作業指示書の確認不足が原因という。全容解明に向け調査を継続し、経過を公表する予定。自主調査の経過報告を受け、悪材料出尽くし感から買われているようだ。《ST》