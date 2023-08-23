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グッドスピード　ストップ安売り気配、「事故車修理費用を水増し請求」との一部報道を材料視／新興市場スナップショット

2023年8月23日 13:00

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記事提供元：フィスコ

*13:00JST <7676> グッドスピード 1082 ウ -
ストップ安売り気配。中古車販売大手ビッグモーターによる保険金不正請求問題に絡んで、一部メディアが「グッドスピードが事故車修理費用（保険金）を水増し請求していることが新たにわかった」と報じ、売り材料視されている。報道によると、「損害保険会社がビッグモーター以外の中古車販売会社を対象に、これまでの修理案件を改めて精査する中で疑義のある案件が表面化し、すでに金融庁に任意で報告したもようだ」という。《ST》

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