関連記事
ラフォーレ原宿でディズニー100周年限定商品、ホーンテッドマンションのプリントシャツなど
ラフォーレ原宿は、ディズニー創立100周年を祝うイベント「Disney100 The Style Collection 原宿｜渋谷」にてファッションイベントを開催。期間は、2023年9月15日(金)から10月9日(月)まで。
■ディズニー創立100周年を祝うイベント
「Disney100 The Style Collection 原宿｜渋谷」は、渋谷・原宿エリアの商業施設や路面店が連携して行う、ディズニー創立100周年を祝うイベント。期間中は、ラフォーレ原宿やミヤシタパーク、ユニクロ原宿店、ジェラート ピケ表参道ヒルズ店などで限定商品の販売やデジタルスタンプラリーなどが行われる。
■ラフォーレ原宿の約30店舗が参加
ラフォーレ原宿では約30店舗が参加し、Disney100テーマのアイテムを発売。Ground Y(グラウンド ワイ)がホーンテッドマンションモチーフのプリントシャツを販売するほか、ジュエティ(jouetie)やメゾン ド フルール(Maison de FLEUR)、ジャスティン デイビス(JUSTIN DAVIS)なども限定商品を用意する。
なお、Disney100をテーマにした限定商品の詳細は8月末に発表される予定。気になる人は引き続き、チェックしてみてほしい。
【詳細】
「Disney100 The Style Collection 原宿｜渋谷」
開催期間：2023年9月15日(金)～10月9日(月)
開催場所：ラフォーレ原宿、ミヤシタパーク、その他路面店舗(ユニクロ 原宿店、JKPLANET表参道店、ケイウノ表参道店、ゾフ原宿店、マウジーフラッグシップショップ、ジェラート ピケ表参道ヒルズ店、Q-pot.、トイサピエンス、ポップマート 原宿本店、3COINS 原宿本店、アディダス ブランドセンターハラジュク、HABA LABO 表参道、OH MY CAFÉ TOKYO、キディランド原宿店、ヴァンドーム青山 本店、レスポートサック 表参道フラッグシップストア、ABC-MART GRAND STAGE原宿店、The Wonder Movie CAFE)
※参加店舗は変更になる場合がある。
開催内容：限定商品の販売、渋谷・原宿エリアでのデジタルスタンプラリーコンテンツ提供等
■ラフォーレ原宿 限定商品企画参加ブランド
evelyn、a. アクシーズファム、ジュエティ、Ciara、フィント、Kawaii Stars、ロジータ、ミルクフェド、貴和製作所、＆ellecy、メゾン ド フルール、グッドグラス、Areeam 期間限定ショップ(9月29日(金)～10月9日(月))、NILE PERCH、ジャスティン デイビス、グランド ワイ、ジャムホームメイド(JAM HOME MADE)(9月23日(土)～10月9日(月))、gJ character G(愛と狂気のマーケット)、CIVARIZE、HEIHEI、THICC、Angelic Pretty、ATELIER PIERROT、MEDI STORE、ALICE and the PIRATES、Metamorphose HARAJUKU、MIHO MATSUDA、QOOZA
※参加ブランドは変更となる場合がある。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ルイ・ヴィトン新作バッグ「オルセー」“トランク”着想の留め具＆裏仕立て風のライニングも 8/19 20:11
- マイキータの新作アイウェア「マイキータ アセテート」“肉厚×多角形フレーム”のウェリントンなど 8/19 20:05
- ディオールメンズ新作“旅アイテム”、リモワの「ディオール オブリーク」柄スーツケースなど 8/19 20:05
- フェンディ新作ウィメンズシューズ「デルフィナ」空洞ヒール×ハーネスストラップのロングブーツなど 8/18 08:59
- ルイ・ヴィトン新作メンズスニーカー、大胆モノグラム・フラワーモチーフ入り＆ボリュームシルエット 8/18 08:58