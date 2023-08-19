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ラフォーレ原宿でディズニー100周年限定商品、ホーンテッドマンションのプリントシャツなど

2023年8月19日 20:08

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記事提供元：ファッションプレス

　ラフォーレ原宿は、ディズニー創立100周年を祝うイベント「Disney100 The Style Collection 原宿｜渋谷」にてファッションイベントを開催。期間は、2023年9月15日(金)から10月9日(月)まで。

■ディズニー創立100周年を祝うイベント

　「Disney100 The Style Collection 原宿｜渋谷」は、渋谷・原宿エリアの商業施設や路面店が連携して行う、ディズニー創立100周年を祝うイベント。期間中は、ラフォーレ原宿やミヤシタパーク、ユニクロ原宿店ジェラート ピケ表参道ヒルズ店などで限定商品の販売やデジタルスタンプラリーなどが行われる。

■ラフォーレ原宿の約30店舗が参加

　ラフォーレ原宿では約30店舗が参加し、Disney100テーマのアイテムを発売。Ground Y(グラウンド ワイ)がホーンテッドマンションモチーフのプリントシャツを販売するほか、ジュエティ(jouetie)やメゾン ド フルール(Maison de FLEUR)、ジャスティン デイビス(JUSTIN DAVIS)なども限定商品を用意する。

　なお、Disney100をテーマにした限定商品の詳細は8月末に発表される予定。気になる人は引き続き、チェックしてみてほしい。

【詳細】
「Disney100 The Style Collection 原宿｜渋谷」
開催期間：2023年9月15日(金)～10月9日(月)
開催場所：ラフォーレ原宿ミヤシタパーク、その他路面店舗(ユニクロ 原宿店、JKPLANET表参道店、ケイウノ表参道店、ゾフ原宿店マウジーフラッグシップショップジェラート ピケ表参道ヒルズ店Q-pot.、トイサピエンス、ポップマート 原宿本店3COINS 原宿本店アディダス ブランドセンターハラジュク、HABA LABO 表参道、OH MY CAFÉ TOKYO、キディランド原宿店、ヴァンドーム青山 本店レスポートサック 表参道フラッグシップストアABC-MART GRAND STAGE原宿店、The Wonder Movie CAFE)
※参加店舗は変更になる場合がある。
開催内容：限定商品の販売、渋谷・原宿エリアでのデジタルスタンプラリーコンテンツ提供等

■ラフォーレ原宿 限定商品企画参加ブランド

evelyn、a. アクシーズファム、ジュエティ、Ciara、フィント、Kawaii Stars、ロジータミルクフェド、貴和製作所、＆ellecy、メゾン ド フルール、グッドグラス、Areeam 期間限定ショップ(9月29日(金)～10月9日(月))、NILE PERCH、ジャスティン デイビス、グランド ワイ、ジャムホームメイド(JAM HOME MADE)(9月23日(土)～10月9日(月))、gJ character G(愛と狂気のマーケット)、CIVARIZE、HEIHEI、THICC、Angelic Pretty、ATELIER PIERROT、MEDI STORE、ALICE and the PIRATES、Metamorphose HARAJUKU、MIHO MATSUDA、QOOZA
※参加ブランドは変更となる場合がある。

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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