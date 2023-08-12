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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
記事提供元：フィスコ
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場のレンジ突破を想定したオプション買いが強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが円コール買いに勝った。
■変動率
・1カ月物8.82％⇒8.85％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.40％⇒9.44％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.30％⇒9.34％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.19％⇒9.20％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.75％⇒＋0.68％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.92％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.92％⇒＋0.88％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.96％⇒＋0.93％（08年10/27=+10.71％）《KY》
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