*09:29JST サインポスト---TTGの無人決済システムが「エネオス蓼科サービスステーション」内の店舗に導入

サインポスト＜3996＞は、JR東日本スタートアップと設立したTOUCH TO GO(TTG)の無人決済システムが「エネオス蓼科サービスステーション」内の店舗に導入されたことを発表。

無人決済店舗システム「TTG-SENSE MICRO(ティーティージー センス マイクロ)」は、TTGが開発し、東芝テックが全国に販売・導入・保守サービスを展開する。今回、食品スーパーマーケットの運営などを行うデリシアグループの運営のもと、エネオス蓼科サービスステーション敷地内に8月4日より導入、地域住民に寄り添う「マイクロマーケット」の活性化を推進する。さらにエネオス蓼科SSに立ち寄る観光客の利用も見据えた地域インフラとしての活用を実現する。

TTGは今後も、流通小売業の人手不足解消や省人化オペレーション、DXの提案を目指すとともに、社会課題を解決できる先進的な取り組みをスピーディーかつ積極的に進めていく。《SI》