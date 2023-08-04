*15:36JST 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ

海運業が上昇率トップ。そのほか水産・農林業、保険業、鉱業、銀行業なども上昇。一方、繊維業が下落率トップ。そのほかその他製品、ゴム製品、パルプ・紙、医薬品なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 海運業 ／ 1,391.86 ／ 3.08

2. 水産・農林業 ／ 515.63 ／ 2.02

3. 保険業 ／ 1,504.97 ／ 1.96

4. 鉱業 ／ 534.95 ／ 1.77

5. 銀行業 ／ 237.57 ／ 1.64

6. 証券業 ／ 409.68 ／ 1.16

7. 卸売業 ／ 3,200.07 ／ 0.90

8. 鉄鋼 ／ 730.72 ／ 0.81

9. 空運業 ／ 255.31 ／ 0.79

10. 小売業 ／ 1,565.07 ／ 0.69

11. 石油・石炭製品 ／ 1,188.23 ／ 0.67

12. 輸送用機器 ／ 4,042.59 ／ 0.67

13. 機械 ／ 2,679.03 ／ 0.60

14. サービス業 ／ 2,626.25 ／ 0.49

15. その他金融業 ／ 837.77 ／ 0.49

16. 情報・通信業 ／ 5,157.01 ／ 0.19

17. 化学工業 ／ 2,300.11 ／ 0.07

18. 建設業 ／ 1,431.8 ／ -0.04

19. 食料品 ／ 2,006.62 ／ -0.05

20. ガラス・土石製品 ／ 1,216.74 ／ -0.11

21. 電気機器 ／ 3,980.04 ／ -0.17

22. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,455.1 ／ -0.17

23. 精密機器 ／ 10,612.07 ／ -0.23

24. 電力・ガス業 ／ 441.08 ／ -0.24

25. 不動産業 ／ 1,536.67 ／ -0.24

26. 陸運業 ／ 2,072.17 ／ -0.33

27. 金属製品 ／ 1,239.13 ／ -0.43

28. 非鉄金属 ／ 1,123.79 ／ -0.56

29. 医薬品 ／ 3,472.96 ／ -0.64

30. パルプ・紙 ／ 492.8 ／ -0.92

31. ゴム製品 ／ 4,035.23 ／ -1.52

32. その他製品 ／ 4,053.99 ／ -1.73

33. 繊維業 ／ 652.12 ／ -1.79《CS》