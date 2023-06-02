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日本コンピュータ・ダイナミクス　2023年5月度新規開設の駐輪場

2023年6月2日 11:54

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記事提供元：フィスコ

*11:54JST 日本コンピュータ・ダイナミクス---2023年5月度新規開設の駐輪場
日本コンピュータ・ダイナミクス＜4783＞は31日、2023年5月に新規開設をした主な駐輪場を発表。
ES21亀有駅北口駐輪場(自転車のみ40台、24時間、始めの30分無料その後8時間ごと150円、現金のみ対応)と、ES21コモディイイダ浜田山店駐輪場(自転車40台バイク2台、24時間、自転車は始めの45分無料その後12時間毎200円、バイク始めの45分無料その後6時間毎250円、交通系ICカード対応、バイクは排気量50CC以下)。《YI》

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